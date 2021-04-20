Первомай вновь объединит трудящихся Якутии: Ковид не повод для обмана!

В целях недопущения дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19, оперштабом по недопущению распространения на территории Якутии коронавирусной инфекции с учетом предложения Управления Роспотребнадзора принято решение о проведении Первомая в Якутске в онлайн-режиме.

Профсоюзы всей страны в этом году проведут первомайскую акцию, посвященную Дню солидарности трудящихся под главным лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества!». Кроме того, ФНПР рекомендовал к использованию во время первомайских мероприятий ряд профсоюзных лозунгов, указывающих на актуальные проблемы трудящихся: «Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности!», «Индексация зарплат – не подачка, а обязанность работодателя!», «Ввести прогрессивный налог на доходы!», «Сильные профсоюзы – справедливое общество!», «Возврат пенсионного возраста!», «Ковид не повод для обмана!», «Верните льготы северянам!» и другие.

Профсоюзы Якутии традиционно присоединятся к всероссийской первомайской акции. Федерацией профсоюзов республики запланировано проведение республиканских конкурсов среди членов профсоюзов – конкурс тематических плакатов, посвященных Первомайской акции профсоюзов «Мир.Труд.Май», а также конкурс на лучшее тематическое оформление фасадов предприятий и организаций среди трудовых коллективов. Праздничное настроение трудящихся Якутии в Праздник Весны и Труда будем ловить в сети Инстаграм по единому хештегу #ПервомайЯкутия2021 Накануне 1 мая запланирован флеш-моб Молодежного совета Федерации профсоюзов республики.

Также на сайте 1may.fnpr.ru будет проведено голосование в поддержку обращения ФНПР к жителям страны. Кроме того, запланировано проведение заседания Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где члены комиссии обсудят Резолюцию ФНПР.

С положениями республиканских конкурсов можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов РС(Я) www.sakhaprofs.org