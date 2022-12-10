10.12.2022
12:51
201

Праздники

Отличное место, где купить эксклюзивные подарки

Прямо сейчас проходит выставка-ярмарка традиционных видов искусства народов Севера «Айар Уус» в «Кружало» от компании АЛРОСА. Отличное место, чтобы приобрести подарки для близких к Новому году, сообщает тгк ALROSA

Фото: тгк ALROSA
Источник: тгк ALROSA

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх