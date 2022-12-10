Отличное место, где купить эксклюзивные подарки

Прямо сейчас проходит выставка-ярмарка традиционных видов искусства народов Севера «Айар Уус» в «Кружало» от компании АЛРОСА. Отличное место, чтобы приобрести подарки для близких к Новому году, сообщает тгк ALROSA

Фото: тгк ALROSA Источник: тгк ALROSA

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