Орден Мужества присвоен Степану Руфову. Посмертно…

8 июня рота нашего земляка — рядового, уроженца Дуллуку Верхневилюйского улуса, Степана Руфова, 1997 года рождения, в ходе спецоперации на Украине попала в засаду нацистов. Степан первым принял на себя смертельный бой превосходящей силой противника и подтянул значительные силы врага. Наш герой нашел холмистое место с укрытием и своим пулеметом дал сокрушительный отпор врагу. Степан сражался до последнего патрона, но когда нацисты окружили нашего земляка, Степан оставил последнюю гранату для себя. За личную мужество и отвагу Руфову Степану Степановичу присвоен Орден Мужества посмертно!!! Низкий поклон до земли Эркээни и Энсиэли Туймаады. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Помним, Чтим, Гордимся, Благодарим. тгк НОВОСТИ ЯКУТИИ