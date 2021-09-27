Ольга Балабкина: Медицинские учреждения республики справляются с коронавирусом

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 27 сентября 2021 г. в республике выявлен 191 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА.

За последние сутки в Якутске выявлено 116 случаев заболевания ковидом; в Мирнинском районе – 9 случаев, Чурапчинском – 8, Таттинском – 6, Алданском, Верхнеколымском, Нерюнгринском, Усть-Алданском улусах – по 4 случая, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Среднеколымском – по 3, Аллаиховском, Амгинском, Верхоянском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Хангаласском – по 2, Булунском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Усть-Майском и Эвено-Бытантайском районах – по одному случаю.

Ольга Балабкина подчеркнула, что оперштаб озвучивает данные, представленные Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по данным зафиксированных анализов на ковид. «Цифры, безусловно, могут отличаться от данных, которые фиксируются при проявлении признаков заболевания. Но они не могут быть поставлены под сомнение, потому что наши лечебные учреждения лечат всех, кто обращается за медицинской помощью», – сказала она.

При поступлении вызова от лиц с признаками коронавируса, ОРВИ или гриппа проводится ряд организационных мероприятий. «По представлению Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины по коронавирусу и гриппу. Для школьников города Якутска объявлен карантин и осуществлён перевод на дистанционное обучение», – сказала Ольга Балабкина и призвала родителей обеспечить вакцинирование всех членов семьи и при первых признаках ОРВИ обращаться в учреждения здравоохранения.

Нагрузка на медицинские организации выросла, усиляются колл-центры, увеличивается коечный фонд. «В городе Якутске на 60 мест увеличено количество коек, кроме того, увеличен коечный фонд в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Мирнинском районах. Ситуация по наличию коек и больных коронавирусом постоянно отслеживается», – сказала вице-премьер. Медицинские учреждения справляются ситуацией по коронавирусу.

За сутки лабораториями республики проведено 2 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 458 171 тест.

По данным Балабкиной, в республику всего поступило 501 355 доз вакцин от COVID-19. Первый компонент вакцины получили 348 257 человек, вторую вакцину – 326 959 человек. Также вице-премьер напомнила, что началась ревакцинация. По состоянию на 27 сентября, ревакцинирован 10 431 человек. «От общего объёма вакцины, поступившей в Якутию, использовано 71,5 процентов», – сообщила зампред правительства. Она подчеркнула, что республика обеспечена достаточным количеством вакцины от ковида и призвала подойти в пункты вакцинации, чтобы привиться. «Мы ждём в наших медицинских учреждениях тех, кто ещё не вакцинировался. Это во многом снизит уровень заболеваемости в республике», – резюмировала Ольга Балабкина.