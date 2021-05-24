Охота на тотемных животных карается на кармическом уровне рода — философ

Государство, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным

Л.Н. Толстой

О модернизации северной охоты

Тезисы:

Здоровье человека и животных связаны объективными биологическими и мистическими отношениями; Охота в нынешней форме — морально устаревший «осколок» колониального сознания; Убийство тотемных животных и птиц отражается на здоровье и качестве жизни охотника и членов его семьи, «кармически нагружая» род; Необходимость поиска модернизированных форм охоты может восполнить чувство счастья до 60%; Необходим механизм переосмысления нынешних форм охоты, скрытый в эстетике кино и культуры.

1. Человек и животное принадлежат единым системам координат Природы, как эколого-биологическим, так и мистическим, закрепленным в любой традиционной культуре. Мировая пандемия COVID-19 прозрачно напомнила человечеству об этом. Зависимость здоровья человека от состояния фауны и флоры прямая.

Есть исторические примеры в Якутии, когда переносчиками опасных инфекционных заболеваний являлись именно животные, которых интенсивно истребляли охотники. Так летальность достигает 30% у черной оспы и 100% при легочной форме «сибирки». 137 лет назад исчез процветающий якутский городок Зашиверск, на гербе которого была красная лисица. Причиной исчезновения города стало истребление популяций пушных зверей и эпидемия черной оспы, дважды посетившая Зашиверск на «мягких лапах» красной лисицы в 1776 и 1883 годах. Потенциальный перенос водоплавающими перечня вирусных инфекций, того же птичьего гриппа, никто не отменял.

На фоне усиливающегося пресса на ранимую Природу Севера и Арктики промышленным воздействием, падением ракет, пожарами, таянием мерзлоты, охота становится дополнительным фактором насилия над природой, умножающей эффект ответного удара по человеку за необузданные инстинкты наживы и азарта. Как бы не пошатнуть сегодня и без того хрупкое экологическое равновесие и не реанимировать страшные недуги.

2. В том виде, в каком охота, вооруженных до зубов любителей-охотников, пропагандируется массовой культурой, не относится к традициям, становясь варварским истреблением животного мира. Охоту можно причислить даже к форме социальной болезни, исторически навязанной народам Севера политикой колониализма по сбору пушного ясака. Этническое в современной реальности выхолащивается, находя свою обитель в национальных формах искусства и традиционных занятиях, которых становится меньше. Охота, будучи древним традиционным занятием, казалось бы, должна бережно хранить сакральный комплекс традиционных этнических знаний и запретов. Но вместо этого, она поддалась власти рынка и оглупляющей массовой культуры. Не секрет, что лучший отдых и досуг проходит на естественном лоне природы с открытым пространством, чистым воздухом, натуральными запахами, водой, лесом, животными и пением птиц. Но созерцание этого мы пока не считаем полноценным отдыхом, отвлекаясь на процесс убийства животного мира. Культивируемые формы охоты – извращенный способ «возврата» к своим природным корням, часто желание реализоваться на охоте, подтвердив удачливость, либо наоборот, компенсировав жизненные неудачи, низкое качество и уровень жизни.

3. Важный аспект заключается и в том, что накопился печальный исторический и повседневный опыт земляков о морально устаревшей северной охоте, приносящей беды самому охотнику и его семье. Следует провести на уровне сельских поселений Якутии социологический анализ последствий охоты, проанализировав состояние здоровья, продолжительность жизни, драматичность жизни семей и родственников, связанных с охотой и промысловыми занятиями и даже разовой охотой на тотемных животных – волка, медведя, благородного оленя и других крупных животных. Соберется реальная, полная драматических событий статистика социальных трагедий, скоропостижных смертей, инсультов, других серьезных функциональных расстройств организма охотников и его прямых родственников.

Еще с появлением Homo Sapiens и на протяжении 40 000 лет истории, гармоничному отношению человека к Природе способствовала вера людей в сверхъестественное, традиционная одухотворяющая мораль «не навреди природе, а значит – себе». Писаницы на скалах Якутии видимо тоже рассказывают о табу и правилах охоты далеких предков. Мифологическая традиция так объясняет запреты на бездумную охоту. Флора – дыхание Природы, а фауна — это чувственность Матери-Природы. Известно, у человека пять основных органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус), а у собаки и кошки их уже 15-ть, они могут загодя чувствовать природные катаклизмы, например, землетрясения и наводнения. Традиция сетует, что они видят или чувствуют даже параллельные миры… У медведя количество чувств доходит до 146 (!), а чувствительность, например, обоняния превосходит человеческую в 100 раз, позволяя учуять добычу с расстояния 30 км. Медведь, не видя, «чует» падение листочка с ветки– сказывает та же традиция. Убивая такое животное, мы наносим жестокие и незаживающие раны Матери-Природе, которая не заставляет себя долго ждать ответной реакцией. Бездумное убийство любого живого существа опустошает, постепенно уничтожая человека. Нарушение запретов на убийство тотемных животных — медведя, волка, благородного оленя, чубуку или лося – жестко и неотвратимо каралось и карается на «кармическом» уровне рода. В старину лишь при особой необходимости, а она не обходилась без участия жрецов, специальных ритуалов самозащиты и правил, люди отправлялись из большой нужды, а не развлечения, на охоту таких животных. В культурной традиции якутов образ волка совмещает две функции — шамана и жреца. За убийство волка, соответствующее божество Девятого Неба якутского пантеона, безоговорочно начинает кармический отсчет. У рода охотника, убившего животное, могут «забираться» души по мужской линии. Наказания приходят в виде внезапной трагической смерти, трудно излечимой болезни охотника и потомков, семейных и социальных проблем, так как срок растягивается до 100 лет. Подмечено, что возраст охотников, нарушивших табу заканчивается 39 годами, а убийство так называемых «волков и медведей-шаманов», может навлечь непоправимые последствия на родовое сообщество. Знающие люди догадываются, что серьезные заболевания детей и даже детская онкология на Севере, это и расплата за ошибки старшего поколения на охоте. Многие видимо догадывались о подобной корреляции. Вспомните случаи из жизни родных или из жизни и знакомых.

С экологической точки зрения, убийство волка и медведя – «санитаров леса», «хозяев местности» и «хранителей территории», в последующем вызывает распространение инфекционных и вирусных заболеваний, которые должны быть утилизированы этими животными-санитарами, поедающими, в первую очередь, больных и падших животных. Убийство «хозяина местности» приводит к массовому нашествию извне других «проходящих» медведей и волков, которые уже «повально режут» домашних животных на «чужой», «неохраняемой» территории. Предки категорически отрицательно относились к убийству санитаров леса и хранителей местности. Они никогда не беспокоили хозяев той или иной местности, порой даже подкармливая (!) медведя весной, сохраняя тем самым свою живность и скот, не боясь отпускать ее в лес. Они даже радовались, когда у хозяев их территории рождалось потомство, которое продолжит охранительную функцию, не впуская на территорию чужих пришлых хищников. Если наблюдалась потрава домашних животных, то это расценивалось как прямая месть животного, а напротив, съеденная лошадь или олень рассматривались как благодарность хозяину территории, подарок ему человеком. Было даже такое, в случае потравы, северяне пытаются найти среди сородичей «меченого» человека, нарушившего законы тайги и изгнать его из хозяйства. Даже в атеистической литературной традиции советской эпохи, многое из подобного отразилось в творчестве Чингиза Айтматова и других национальных писателей.

4. Назрела необходимость в модернизации северной охоты. Гармоничная, не насилующая Природу охота как общение с ней, напротив, способна восполнить потребности человека в счастье на 60 %! Правильная охота будет способствовать реализации четырех факторов счастливой жизни:

1) общению по интересам с друзьями на лоне природы, решение проблемы дезадаптации в обществе, стирании социальных статусов, которых на охоте нет;

2) сохранению здоровья посредством движения, биоэнергетического восстановления и не убийства животных, а их созерцания;

3) личной свободе через выход в пространство естественной Природы и временного освобождения от социальных зависимостей;

4) вере в метафизику мифологического и исполнение желания «почувствовать себя частичкой мироздания». (см.: Лэйард, Р. Счастье: уроки новой науки. М., 2012).

Можно сделать предварительный вывод. Бездумный выстрел в животного — это выстрел в себя, в свое благополучие, в свой род, в свой народ и в свою нацию. Остается надежда на реанимацию традиционного сознания северян, пока верящих в мифологические установки предков, неукоснительно соблюдавшихся. Нужен новый, осознанный подход к охоте как мистический акт общение с тем, что больше и гораздо важнее тебя и твоей жизни.

5. Статья написана с призывом, преобразиться и постепенно изменять свое сознание новым отношением к Природе через модернизацию охоты. Якутяне должны снять с себя «вековые проклятья» Матери-Природы. Необходимо приостановить гнусную «традицию самоубийства», преобразовав её в гармоничное отношение с Природой. Мы должны изжить неверные традиции охоты, чтобы потомки не расплачивались за ошибки трагедиями и болезнями. Мы должны успокоить Дух разбуженного Божества Природы. Нужно научиться обуздывать внекультурные инстинкты, сохраняя человеческое достоинство. Убийство сегодня ради развлечения — это варварство. С малых лет нужно учить и объяснять детям, что добытчик – это не тот, кто умеет ставить капканы, с детства играючи сворачивать шеи подранкам, кто убивает большое количество животных и птиц, не зная нормы, выбрасывая их потом на помойку или продавая на рынке. Нельзя готовить молчаливым примером из якутских мальчиков «убийц» родной природы. Этому предки никогда не учили. Добытая дичь всегда оставалась предметом дара от Природы. Такой добычей можно было лишь угоститься, поделиться с родными или немощными людьми.

Необходим новый моральный и духовный строй северной охоты, воспитание боотура, означающего доблестного, мужественного, сильного защитника рода, а не его потенциального губителя. Нужна трансформация охоты, появления иных ее форм. Это должно стать залогом улучшения состояния духовного и физического здоровья нации, так как она привлекает лучших ее пассионариев – политиков, предпринимателей, ярких спортсменов. Они должны стать примером правильного отношения к природе и, как выяснили, своего здоровья и здоровья членов их семей.

Информационная инфраструктура для изменения поведения охотничьего сообщества уже есть – это полиграфические издания, популярные платформы об охоте и рыбалке в интернете и на телевидении, социальные сообщества и клубы, профессиональные мероприятия и праздники. Значимый потенциал у республиканского праздника «День охотника», где нужно развивать новые формы проведения досуга в гармоничном общении с природой, активно привлекая детей к правильному гармоничному взаимоотношению с природой, а не учить морально устаревшим знаниям. Следует начать формулировать «Кодекс северного охотника», снимать поучительные художественные фильмы, одним словом, навеять культурой и искусством правильное отношение к Природе. Якутские фильмы «Царь-птица», «Хара хаар» и другие, лишь начало подобного отношения в искусстве, по касательной затронувшей темы нарушения северянами традиционных этических принципов.

Надеемся, подобные материалы будут способствовать изменению отношения к своему природному Дому, его обитателям, своему Здоровью, по крайней мере, дадут повод сделать паузу и задуматься.

PS: Выражаем благодарность консультантам и читателям за комментарии, усиливающие последующие тексты. Первые рефлексии с комментариями по данной теме

опубликованы здесь:

1) https://www.1sn.ru/261897.html

2)https://joker.ykt.ru/2021/04/28/vystrel-v-zhivotnogo-vystrel-v-sebya-svoy-narod-svoy-rod.html

3) https://dnevniki.ykt.ru/alex_p/1168624