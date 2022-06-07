В юбилейном конкурсе приняли участие 129 певцов из 24 улусов республики. “Конкурс «Туой-Хайа» для многих стал трамплином для начала карьеры. Теперь и я готов попробовать свои силы на якутской эстраде уже в качестве артиста”.

Новые имена «Туой- Хайа-2022»

В этом году эстрадный фестиваль популярной современной музыки «Туой-Хайа-2022» отметил свой 30-летний юбилей. Ежегодно он проходит при поддержке АЛРОСА.

30 лет вместе

Напомним, это один из самых популярных и масштабных песенных проектов в республике. За все годы именно здесь зажглись имена известных сейчас звезд якутской эстрады, таких как Ангелина Файрушина, Павел Семенов, Ольга Спиридонова-Ника, Василий Еремеев, Виктор Иванов – Сиэйэ Уола, Виталий Очиров и многие другие. Зародился песенный конкурс в селе Туой-Хайа Мирнинского района Якутии в 1992 году и сперва назывался «Чуона» – в честь реки, на берегу которой раскинулось село.

За 30 лет фестиваль «Туой-Хайа» дал старт карьере многих известных исполнителей эстрадной песни в республике. Три года назад организация конкурса была передана Культурно-спортивному комплексу АЛРОСА. До этого компания выступала в качестве соорганизатора.

В 2020 году конкурс изменил формат: он стал проводиться в двух категориях – среди детей от 8 до 17 и взрослых исполнителей от 18 до 25 лет.

—Наша команда провела большую работу, чтобы улучшить организацию конкурса. И усилия приносят свои плоды – растет не только количество участников, но и география конкурса. Принять участие в нем едут люди со всей республики. Мы существенно увеличили призовой фонд. В 2022 году он составил 675.000 рублей, что, безусловно, стало еще одним стимулом для конкурсантов. Каждый из них был готов достойно выступить. И это, несомненно, повысило уровень мастерства и качество исполнения номеров, — считает руководитель КСК АЛРОСА Мотрена Скрябина.

В этом году, по ее словам, изменился и формат подачи заявок. Так, первый этап прошел в дистанционном формате, это позволило существенно расширить географию участников, а также сэкономить их время. Таким образом, в юбилейном конкурсе приняли участие 129 певцов из 24 улусов республики. Участники записывали свое выступление на видео и отправляли на сайт конкурса. Специально для этого был разработан сайт tuoihaya-ksk.ru, что позволило, кроме прочего, быть в курсе новостей, следить за фотоотчетами и так далее.

«Туой — Хайа. Дети»

Изюминкой проекта стало участие в нем детей. В честь юбилея на фестивале впервые зазвучали детские голоса. В рамках конкурса появился новый формат «Туой-Хайа. Дети». ​

— В детской категории мы увидели конкурсантов с большим потенциалом, будущих звезд якутской эстрады, поэтому планируем сохранить детский формат и в дальнейшем. Считаем, конкурс «Туой-Хайа. Дети» – прекрасный старт для маленьких исполнителей, — продолжила Мотрена Скрябина.

Только за победой!

В финал конкурса вышли 40 участников – 30 взрослых исполнителей и 10 детей.

По решению авторитетного жюри Гран-при конкурса и приз в размере 200 тысяч рублей завоевал Петр Пестерев из Хангаласского улуса с песней «Туйаарыма». К слову, это не первое участие Петра в конкурсе. В прошлом году он стал дипломантом 3-й степени, а в этом году удача улыбнулась ему. Пением Петр занимается самостоятельно с 2018 года, как устроился в сельский клуб звукорежиссером.

— На конкурсе представлял свое село Хотуччу Хангаласского улуса. В этом году участники были намного сильнее, чем в прошлом году, но нынче я приехал только за победой! Конкурс «Туой-Хайа» для многих стал трамплином для начала карьеры. Теперь и я готов попробовать свои силы на якутской эстраде уже в качестве артиста. Считаю, поддержка современной популярной музыки у нас в республике такими компаниями, как АЛРОСА, очень важна. Это очень хороший пример и для других предприятий Якутии, — сказал победитель Петр Пестерев.

Среди детей не было равных звонкоголосой Сайаане Неустроевой из Якутска, исполнившей песню «Сарданалыын керсуhуу». Она стала обладательницей сертификата на 100 тысяч рублей.

— Во время концерта велись прямая трансляция и онлайн- голосование среди зрителей за наиболее полюбившегося артиста. Так, более 17% своих голосов болельщики отдали участнику из Нюрбы Доре Бурнашевой (категория «взрослые 18-35 лет»), и 28% голосов набрала участница из Якутска Сайаана Неустроева (категория «дети 8-17 лет)», — сообщила директор ДК «Туой-Хайа» Туйара Попова.

Как отметили организаторы конкурса, в этом году в честь юбилея фестиваля и 100-летия ЯАССР Культурно-спортивный комплекс впервые учредил специальные призы участникам в размере 20 тысяч – во взрослой категории, 15 тысяч – в детской.

Осуохай единения

— Мы бережно храним традиции и уникальную культуру фестиваля, вкладывая много сил для развития фестиваля на новом уровне. Поддержка и развитие национальной культуры является одной из основных задач, которые ставит наша компания перед Культурно-спортивным комплексом, — отметила руководитель КСК АЛРОСА Мотрена Скрябина.

На Гала-концерт приехали участники и победители прошлых лет. На сцене выступили уже именитые Иннокентий Васильев—Лэгэнтэй, Дарья Лаврова и Уля Сергучева – Кюннэй. Победитель конкурса «Туой-Хайа» 2002 года Лэгэнтэй представил песню о самом известном жителе села, серебряном призере Олимпийских игр в Монреале Александре Иванове. А по завершению фестиваля Лэгэнтэй стал запевалой осуохая на главной площади Мирного. Вместе со зрителями он исполнил осуохай единения и мира в честь 100-летия образования Якутской АССР.