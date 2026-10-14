Приметы на Покров Пресвятой Богородицы: что предскажет 14 октября

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают один из самых почитаемых осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день всегда считался границей между осенью и зимой: «На Покров до обеда осень, после обеда — зимушка-зима». А ещё наши предки верили: именно в этот день природа, дом и судьба говорят с человеком. Рассказываем, какие приметы связаны с Покровом и во что из этого стоит верить сегодня.

Кратко о празднике

Покров Богородицы — один из главных православных праздников, не входящий в число двунадесятых, но по народной любви сравнимый с ними. Он установлен в память о видении, которое, по преданию, случилось в X веке в Влахернском храме Константинополя: юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели Богородицу, распростёршую над молящимися свой покров (омофор) — как знак защиты и милости.

На Руси праздник стал особенно любимым: Богородица всегда считалась покровительницей земли русской, а её «покров» ассоциировался с теплом, заботой и спасением от бед. С этим днём связано множество примет — о погоде, семье, достатке и даже судьбе.

Приметы о погоде и зиме

Покров — главный «метеорологический» день осени. По нему судили, какой будет зима и когда ударят морозы.

Если на Покров выпал снег — зима будет ранняя, снежная и суровая. «На Покров снег — на Дмитрия (8 ноября) сани».

— зима будет ранняя, снежная и суровая. «На Покров снег — на Дмитрия (8 ноября) сани». Если лист с берёзы опал не чисто — зима будет тёплая и мягкая.

— зима будет тёплая и мягкая. Ветер дует с востока — к холодной зиме, с запада — к снежной, с юга — к тёплой.

— к холодной зиме, с запада — к снежной, с юга — к тёплой. Если журавли уже улетели — зима будет ранняя.

— зима будет ранняя. Иней на траве утром — к сухой и ясной погоде на ближайшие недели.

— к сухой и ясной погоде на ближайшие недели. Тёплый день — осень затянется, холода придут нескоро.

🗣 Народная поговорка: «Каков Покров — такова и зима».

Приметы про семью и замужество

Покров на Руси считался «свадебным» праздником — после уборки урожая начиналась пора свадеб. А для незамужних девушек этот день был особенным: верили, что именно Богородица «покрывает» девушку судьбой — то есть посылает жениха.

Девушка, которая хочет выйти замуж, должна рано утром пойти в церковь и горячо помолиться перед иконой Покрова. Считалось, что та, кто первой придёт на службу, первой и замуж выйдет.

Считалось, что та, кто первой придёт на службу, первой и замуж выйдет. Если на Покров зажечь в доме три свечи — одна за здоровье, вторая за любовь, третья за защиту — семья будет под покровом Богородицы весь год.

— одна за здоровье, вторая за любовь, третья за защиту — семья будет под покровом Богородицы весь год. Увидеть на Покров пару голубей или лебедей — к скорой свадьбе.

— к скорой свадьбе. Если в этот день поссориться с близкими — весь год проживёшь в разладе. Поэтому старались мириться именно 14 октября.

🗣 Поговорка: «Покров — не лето, а девушка — не жена».

Приметы про дом и достаток

Дом на Покров должен был быть «покрыт» — то есть подготовлен к зиме. Отсюда и множество бытовых примет.

Нужно обязательно протопить печь. Считалось, что тот, кто на Покров не затопит печь, всю зиму будет мёрзнуть и болеть.

Считалось, что тот, кто на Покров не затопит печь, всю зиму будет мёрзнуть и болеть. Сметать крошки со стола после обеда нужно в одну сторону — к достатку. Рассыпать — к убыткам.

— к достатку. Рассыпать — к убыткам. Если в доме на Покров пахнет свежим хлебом — год будет сытным.

— год будет сытным. Новую одежду в этот день не надевают — иначе весь год будешь «латать» свою судьбу.

— иначе весь год будешь «латать» свою судьбу. Зайти в дом первым должен мужчина — к достатку. Если первой войдёт женщина — к хлопотам.

Что нельзя делать на Покров

Народные запреты в этот день связаны с уважением к празднику и к самой Богородице:

Нельзя отказывать сватам. Если на Покров пришли свататься — отказывать считается плохой приметой, можно «закрыть» себе путь к счастью. Нельзя шить, вязать, прясть. Работа с нитями «запутает» судьбу. Нельзя занимать деньги и давать в долг — весь год будешь в долгах. Нельзя ссориться, ругаться, желать зла. Всё плохое, сказанное на Покров, вернётся сторицей. Нельзя пить алкоголь. Праздник считается светлым и чистым, хмель затуманивает душу. Нельзя оставлять на столе недоеденную еду. Еду со стола — бездомным или животным, иначе достаток уйдёт из дома.

Главная традиция дня

Самое важное, что нужно сделать на Покров, — сходить в храм, поставить свечу перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы и помолиться о защите семьи. Верующие приносят в этот день домой просфоры и хранят их весь год как оберег.

А ещё на Покров принято накрывать праздничный стол — но без излишеств. Главные блюда — постные, так как идёт Филиппов заговенье (подготовка к Рождественскому посту): каши, пироги с капустой, грибы, овощи.

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