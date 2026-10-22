Рейс прерван: Инцидент на Лене

Теплоход «Московский-11» сел на мель на Лене: пассажиры эвакуируются на судах на воздушной подушке

Вчера на реке Лена произошел инцидент с пассажирским теплоходом «Московский-11», принадлежащим ООО «Ленатранс». Судно село на мель во время следования по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях.

По данным на месте происшествия, теплоход остановился в 700 метрах от берега.

К тому моменту эвакуированы 88 человек: 80 — в Нижний Бестях, 8 — в Якутск. Задействованы суда на воздушной подушке: одна единица от ГИМС и три судна от частных лиц.

В спасательной работе участвовали 4 сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), 3 спасателя ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», 2 спасателя ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Ситуация находится на контроле Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения РС(Я).

128 пассажиров севшего на мель теплохода доставлены на берег

Завершилась спасательная работа с участием теплохода «Московский-11», севшего на мель. Судно освободилось и пришвартовалось к берегу 203-го микрорайона Якутска.

Всех пассажиров (128 человек, в том числе 40 детей) эвакуировали с борта с помощью судов на воздушной подушке, которые совершили в общей сложности 13 рейсов. В работе были задействованы одна единица техники от Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и три судна от частных лиц.

В спасательных работах на месте происшествия были задействованы 6 спасателей ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).