Градоначальник озвучил ряд жестких требований

Мэр Якутска потребовал усилить борьбу с гололедом и наладить работу табло на остановках

Глава Якутска Дмитрий Садовников раскритиковал качество зимнего содержания городских улиц и поручил профильным службам исправить неработающие информационные табло на остановочных пунктах. Соответствующие задачи градоначальник поставил на еженедельной общегородской планерке.

По оценке мэра, уборка снега на ряде участков носит формальный характер. Коммунальные службы допускают складирование снежных масс прямо на пешеходных зонах и не обеспечивают должную подсыпку дорог. Градоначальник потребовал от ответственных структур обратить особое внимание на состояние тротуаров и своевременно проводить противогололедную обработку, чтобы снизить риск травматизма среди горожан.

Отдельным блоком на совещании рассмотрели работу общественного транспорта. Дмитрий Садовников подчеркнул, что поток жалоб от жителей на состояние автобусных остановок не снижается. Он распорядился в кратчайшие сроки восстановить исправность электронных информационных табло сразу на четырех городских остановках:

«ДК Кулаковского»;

«Спортшкола»;

«Архив»;

«Сквер Аммосова».

Кроме того, на планерке дали старт подготовке столицы республики к зимним праздникам. Глава города поручил возобновить традиционный городской конкурс «Новогодний Якутск» на лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий. Участие в нем примут муниципальные учреждения, управляющие компании, крупные предприятия и представители местного бизнеса.