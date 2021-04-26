Начался конкурсный отбор программы «Земский учитель»

С 16 апреля 2021 года начата работа Экспертной комиссии по отбору победителей. В портал программы «Земский учитель» подано 194 заявки из Республик Тыва, Татарстан, Иркутской, Липецкой, Кемеровской, Тюменской областей, Забайкальского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Алтайского краёв, Ханты-Мансийского АО, Ингушетии.

В журнале регионального оператора зарегистрировано 69 пакетов документов от 69 претендентов из Республик Тыва, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Нижегородской, Свердловской, Саратовской, Липецкой, Владимирской, Оренбургской, Пензенской, Калининградской, Томской областей, Красноярского, Алтайского, Хабаровского, Камчатского краев, Республик Саха (Якутия), Крым, городов Санкт-Петербург, Челябинск, Ярославль.

23 апреля прошло первое совещание по конкурсному отбору участников программы «Земский учитель», где присутствовали региональные операторы: Павлов Н.М., директор ИРОиПК, Абрамова Д.Г., замдиректора ИРОиПК, Иванов С.В., руководитель отдела лицензирования и госаккредитации образовательной деятельности Департамента по контролю и надзору, Щепанская Я.С., председатель Рескома профсоюзов работников образования, Винокурова М.М., руководитель отдела государственной службы, организационной и кадровой работы, Аянитова М.Д. главный специалист отдела государственной службы, организационной и кадровой работы МОиН РС(Я), Данилова С.Э., руководитель ЦУМО ИРОиПК и 16 муниципальных операторов РС (Я).

Предстоят в очно-заочной форме еще две встречи с операторами, и до 30 апреля конкурсный отбор претендентов на участие в программе должен завершиться. С 1-15 мая пройдет утверждение списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты.

Напомним, с января 2020 года в Российской Федерации начата реализация федеральной программы «Земский учитель», направленной на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.