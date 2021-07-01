На Якутию пролились искусственные дожди

Специалисты летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» продолжают проводят работы по искусственному вызыванию осадков на территории Республики Саха (Якутия).

Для осуществления работ по искусственному вызыванию осадков арендован специальный самолет Ан-26 с подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов ПВ-26М. Пиропатроны содержат йодистое серебро. Под воздействием реагента на верхнюю часть переохлажденной облачной системы происходит образование осадков. Пульт управления запуском пиропатронов находится в салоне самолета.

Данные работы проводятся по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров и по согласованию с органами власти субъектов Российской Федерации.

В Республике Саха (Якутия) работы по искусственному вызыванию осадков проводилось над территориями Верхневилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Сунтарского лесничеств. В целях тушения лесных пожаров обработке подверглись средние кучевые и слоисто-кучевые облака со скрытыми ячейками. Вызывание осадков искусственным путем в районах действия лесных пожаров проводилось 30 июня и сегодня, 1 июля 2021 года.

В ходе осуществления работ использовано примерно 100 пиропатронов для проведения 8 воздействий на кучево-дождевую облачность. В результате проведения работ в 63% случаев вызваны осадки средней и высокой интенсивности.

Естественные осадки, вызванные искусственным способом, оказали действенную помощь наземным группировкам лесных пожарно-химических станций и команд авиалесоохраны в локализации лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

По ситуации на сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) ведутся работы по тушению 171 лесного пожара на площади, пройденной огнем, около 200 тысяч га. На тушение задействовано 2 464 человека, в том числе более 500 специалистов Федеральной и региональных баз авиационной охраны лесов.

Стоит отметить, что специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» не первый год оказывают помощь регионам Сибири и Дальнего Востока в локализации и ликвидации лесных пожаров методом искусственного вызывания осадков