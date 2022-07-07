07.07.2022
18:34
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Происшествия

На Борогонцы опять обрушилась буря. Соревнования остановлены

Сегодня, 7 июля около 18 часов на Борогонцы опять обрушилась буря.

Еще раньше ушел свет. Соревнования на стадионе остановили, в помещениях продолжаются.

Палатки и на этот раз улетели бы, но люди придерживают их руками, стоя на ветру. На этот раз это буря, а не ураган, по силе уступает стихийному явлению случившемуся три дня назад, 4 июля. Но палаткам и этой бури хватило бы.    

Первый ураган зампред правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ назвал хорошим знаком. Первый зампред Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ счел, что таким образом Усть-Алданская земля очистилась перед большим мероприятием. 4 июля при урагане пострадали 23 человека. Два из них госпитализированы в Якутск в Республиканскую больницу №2 – Центр экстренной медицинской помощи.

Страховки в виде емкостей с водой выдерживают испытание. Куски бетона не справились с задачей.

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Фото: Видео Надежды КОРОТОВОЙ.
Источник: Надежда КОРОТОВА для SakhaLife.ru

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