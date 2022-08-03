03.08.2022
13:03
125

Общество

Молодогвардейцы Якутии засняли ролик в поддержку военных

2 августа, активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» засняли ролик в поддержку военных в участии специальной военной операции.

Для выполнения всех поставленных целей и задач специальной военной операции необходимы не только современное вооружение, военная закалка и подготовка, но и информационная поддержка.

«В то время, когда солдаты и офицеры России борются за мир, очень важно показать, что наше общество едино, что все наши мысли – о тех, кто рискует здоровьем и жизнью, чтобы защитить мир от нацистской идеологии. Сейчас особенно важно поддерживать друг друга. Специальная военная операция уже стала судьбоносной для многих людей» – Артемьев Конон, руководитель аппарата Якутского регионального отделения МГЕР.

Фото: ЯРО ВОО МГЕР
Источник: ЯРО ВОО МГЕР

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх