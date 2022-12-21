Миссионерская поездка в Заполярье

8 декабря 2022 года началась миссионерская поездка благочинного Алданского округа иеромонаха Макария (Золотавина) в Заполярье в сопровождении команды-участника федеральных телепроектов «Удиви меня», «Все кроме обычного», человека, создающего невозможное, иллюзиониста Виктора Дэгео. По прилету в аэропорт Жиганска священника встретил староста прихода, начальник Жиганских электрических сетей АО «Сахаэнерго» Тарасенко Вадим Валерьевич. Первой точкой посещения стал Никольский храм, который в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. В ходе большой проделанной подготовительной работы накануне Престольного праздника в течение нескольких дней прошли яркие благотворительные концерты с участием почетного московского гостя. Изначально праздничные мероприятия должны были охватить все населенные пункты Жиганского эвенкийского национального района, но в силу того, что зимняя трасса еще не открыта, невероятные творческие встречи прошли на многих площадках районного центра.

Первой творческой площадкой 9 декабря стал актовый зал Межулусного дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, где новый уютный актовый зал на час стал местом радости и доброго общения. В этот же день свое 65-летие отмечала директор районного краеведческого музея Сивцева Людмила Егоровна. По окончании мероприятия иеромонах Макарий с гостями пришел поздравить заслуженного работника культуры, пожелав юбиляру многие долгие лета жизни и вручив памятный подарок. Неожиданным поздравлением стали волшебные фокусы, оставившие незабываемые впечатления и море улыбок, как для самой Людмилы Егоровны, так и для всех работников учреждения.

Вечером праздничные выступления большим блоком продолжились на благотворительном концерте в поддержку мобилизованных, организуемом усилиями местных творческих коллективов. Выступлению иллюзиониста безмерно радовались как взрослые, так и дети, первое подобное мероприятие в истории заполярного Жиганска с участием гостя из столицы России принесли невероятный радостный отклик и море добрых эмоций.

Следующий, субботний день был посвящен встрече с людьми разных возрастов с ограниченными возможностями. В здании администрации Жиганского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное окончанию года и декады инвалидов. Добрые слова поддержки священника и яркие номера от Виктора Дэгео создали добрую радостную атмосферу. В своем слове благочинный округа иеромонах Макарий отметил огромный вклад в такой работе председателя общества Михайловой Айталины Романовны, предложил продлить декаду многочисленными мероприятиями еще и в период светлых праздников Рождества Христова и Пасхи Божией и вручил от Алданского благочиния и АО «АК «ЖДЯ» денежный сертификат на приобретение необходимого инвентаря в размере 25 000 рублей.

Вечером в причтовом доме иеромонах Макарий принял у себя в гостях две многодетные семьи, с которыми за ужином произошло доброе знакомство и общение с разговорами о всех жизненных моментах. Священник пригласил детвору на Рождественские праздники, которые пройдут в период святок в Никольском храме с. Жиганск.

11 декабря в Никольском храме была совершена Божественная Литургия, по окончании которой настоятель храма вручил первые патриаршие награды медицинским работникам ГБУ РС (Я) «Жиганская ЦРБ имени О.Г. Захаровой». За самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией медалью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Патриаршая благодарность» были удостоены врач-терапевт Слепцова Александра Изамировна и участковая медсестра Еремеева Наталья Станиславовна.



После в Никольском храме прошло два детских праздничных мероприятия с участием иллюзиониста Виктора Дэгео и нескольких сотен юных жиганцев из малообеспеченных, многодетных семей и мобилизованных. Ребята и родители получили яркие эмоции и сладкие подарки.

Алданское благочиние Якутской Епархии выражает сердечную благодарность генеральному директору АО «АК «Железные дороги Якутии», председателю Попечительского совета Шимохину Василию Владимировичу, исполнительному директору ООО «Ассоциация АЯМ» Фролову Егору Алексеевичу за помощь в организации многочисленных мероприятий в рамках 15-летия Никольского храма с. Жиганск.