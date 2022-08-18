Михаил Николаев: Чтобы видеть дальше, надо стоять на плечах гигантов своего народа

Новые данные о семье Тэрэппиин атыыһыт и Бандьыыт Павлова.

Внимание: дополненное издание книги о семье Павловых-Поповых.



Представляю вашему вниманию дополненное издание книги «По следам Трофима Васильевича Павлова (Попова). Тэрэппиин Атыыһыт суолунан», замысел которой возник благодаря неподдельному интересу читателей к истории семьи Т. В. Павлова. Тираж первого издания разошелся сразу после выхода в свет, поэтому у меня появилось желание продолжить работу над восстановлением биографий членов семьи Павловых-Поповых и расширить сборник архивных документов, статей и воспоминаний до полноценной книги.

В настоящей работе через призму семейной хроники и социально- политических трансформаций Якутии конца XIX – первой половины XX вв. реконструирована биографическая история представителей нескольких поколений семьи Павловых-Поповых. На основе архивных документов восстановлены биографии двух младших

сыновей Т. В. Павлова – Георгия Трофимовича и Матвея Трофимовича Павловых, внука Льва Михайловича Попова, а также Татьяны Трофимовны и Луки Егоровича Крюковых. Для исследования жизненного пути каждого члена семьи Павловых- Поповых проведена большая работа по сбору, изучению, анализу и описанию архивных источников, доступных в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), ГКУ «Центральный государственный исторический архив Иркутской области», ГКУ «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга», рассекреченных и частично рассекреченных уголовных дел в архивах УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и Забайкальскому краю, привлечена якутская периодика XX века.



Волнительным моментом в ходе исследовательского проекта стало личное общение с прямыми потомками Т. В. Павлова. Так, осенью 2021 г. состоялась долгожданная встреча с дочерью Льва Михайловича Попова, Зоей Львовной Поповой, которая поделилась своими воспоминаниями и бесценными семейными фотографиями. Итогом проделанной работы стало выделение в истории семьи Павловых- Поповых двух условных периодов: дореволюционного (до 1917 г.) и советского. На основе биографий представителей семейной династии рассматриваются процессы формирования национальной интеллигенции в Вилюйском округе. Как известно, представители деловых кругов данного ареала развивали сотрудничество с Ленскими приисками

и другими торгово-экономическими центрами Дальнего Востока, представляя собой яркий пример инкорпорации элементов российской и западноевропейской деловой культуры в традиционное якутское общество с целью формирования инструментов социального и экономического саморазвития на этих территориях.

Заметим, что именно существующая тогда интеллектуальная среда и сложившаяся

инфраструктура Вилюйского округа стали одними из главных факторов возникновения эпицентра столкновения противоборствующих сторон в период Гражданской войны в Якутии. На примере семьи Т. В. Павлова можно проследить формирование условий для интеллектуальной среды в Меитском наслеге (ныне Вилючанский наслег) Хочинского (Сунтарского) улуса. Во многом благодаря титаническим усилиям Трофима Васильевича Павлова была проложена дорога Вилючан–Мухтуя (Ленск), оказавшая огромное социально- экономическое и культурное влияние в установлении логистики с Ленскими приисками, Туруханским краем, а также с Иркутской губернией.

Формирование торгово-экономических связей и установление кросс-культурной коммуникации периферии с цивилизованным миром требовали высоких компетенций не только в сфере торговли и предпринимательства, но и соответствующего образования. Возможно, поэтому Трофим Васильевич нанял в качестве личного помощника отставного почтальона Григория Елизаровича Канаева, который был его писарем

и делопроизводителем. Супруги Канаевы состояли частными педагогами для детей Т. В. Павлова. Впоследствии сыновья Трофима Васильевича, Михаил и Георгий, продолжили образование в Иркутской гимназии.



Надеемся, что важными итогами проведенных нами изысканий станут «сшивание» оборванной связи поколений, пробуждение самосознания молодежи, укрепление их духа и сплоченности. Мы уверены, что подобные работы вернут историческую память народа и будут способствовать восстановлению преемственности поколений.



Символично, что 25 мая 2022 г., когда я увлеченно занималась подготовкой книги к печати, состоялась встреча с первым Президентом Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаевым. В своем напутствии Михаил Ефимович благословил на продолжение моей стези по возвращению незаслуженно забытых имен, перефразировав

известное высказывание Исаака Ньютона: «Чтобы видеть дальше, надо стоять на плечах гигантов своего народа». Несомненно, что беседа с уважаемым человеком вдохновляет меня на продолжение моих научных поисков.



Дорогие читатели, желаю вам в душе и сердце быть благодарными потомками своих предков и достойными представителями своего народа!



P.S. Книгу можно приобрести у автора. Обращаться по тел. 8-964-416-23-08.



