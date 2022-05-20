Мэрия проверила состояние улицы Жорницкого

Первый замглавы Якутска Алексей Корнилов проверил состояние дорожного полотна и тротуаров на улице Жорницкого

Утром 20 мая первый заместитель главы города Якутска по развитию территории Алексей Корнилов провел выездное совещание с участием МКУ «Главстрой» по проверке состояния дорожного полотна и тротуара на улице Жорницкого.

По информации МКУ «Главстрой», подрядчик ПАО «Дорисс» приступит к исправлению недостатков и дефектов дорожного полотна и тротуара улицы Жорницкого с 6 июня. В случае невыполнения этих обязательств, работы будут проведены с взысканием всех расходов от ПАО «Дорисс» в регрессном порядке.

Заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров отметил, что отдельные недостатки, отмеченные ранее в социальных сетях и СМИ, обусловлены иными факторами, в частности проводившимися АО «Водоканал» аварийными работами, а также наличием ненадлежащим образом проложенных коммуникаций под дорожным полотном.

«В настоящее время проводится системная работа для исключения негативного воздействия таких факторов в будущем», — подчеркнул заместитель директора.

Первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов указал перечень недостатков в части дорожного полотна и тротуаров, и поручил МКУ «Главстрой» отработать поручение совместно с подрядной организацией.

Отметим, на сегодня в городе Якутске дорожные работы по гарантийным обязательствам проводятся по улицам Чайковского, Газовиков, Школьная. Сроки устранения выявленных недостатков – с начала мая до конца июня 2022 года.

«После полной оттайки при наступлении положительных температур проведем повторные обследования для выявления недостатков. Мониторинг объектов ведется на постоянной основе на весь период срока гарантийных обязательств», — пояснил заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров.