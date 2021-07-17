Марина Ким разоблачает мошенников, прикрывшихся именем Ди Каприо

Ведущая 1 канала Марина Ким, реально помогающая тушить пожары в Якутии, возмущена действиями мошенников, прикрывающихся актером Леонардо Ди Каприо и собирающими деньги на борьбу с лесными пожарами в Якутии. Российской телезвездой отправлен запрос в офис актера, ожидается официальный ответ.

Собеседник Марины — доброволец Айыл Дьулур5а рассказал россиянам о том, что действительно нужно огнеборцам в данный момент. Смотрим видео