17.07.2021
12:20
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Общество
Марина Ким разоблачает мошенников, прикрывшихся именем Ди Каприо
Ведущая 1 канала Марина Ким, реально помогающая тушить пожары в Якутии, возмущена действиями мошенников, прикрывающихся актером Леонардо Ди Каприо и собирающими деньги на борьбу с лесными пожарами в Якутии. Российской телезвездой отправлен запрос в офис актера, ожидается официальный ответ.
Собеседник Марины — доброволец Айыл Дьулур5а рассказал россиянам о том, что действительно нужно огнеборцам в данный момент. Смотрим видео
Фото: https://www.instagram.com/p/CRXX3G9I3Op/
Источник: https://www.instagram.com/p/CRXX3G9I3Op/
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