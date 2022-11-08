08.11.2022
21:52
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Якутия

Ловите выгодные предложения от авиакомпании «Якутия»!

Ловите направления недели и выгодные предложения от авиакомпании «Якутия»!

Якутск – Владивосток, Владивосток – Якутск 9 и 12 ноября: от 10 000 руб., по субсидии (по льготным категориям) 7 400 руб.

Якутск – Иркутск, Иркутск – Якутск 10 ноября/обратно 12 и 13 ноября: от 6 000 руб., по субсидии (по льготным категориям) 3 500 руб.

Якутск – Ю.-Сахалинск, Ю-Сахалинск – Якутск 10/11 ноября: от 10 000 руб., субсидия 3 500 руб.

Якутск – Нерюнгри, Нерюнгри – Якутск 13 ноября: от 11 000 руб.

Якутск-Новосибирск, Новосибирск – Якутск 14/15 ноября: от 10 000 руб., субсидия 6 500 руб., тариф для жителей ДФО 11 000 руб.

Якутск-Москва, Москва – Якутск 13 и 14 ноября/обратно 9 и 13 ноября: от 10 000 руб., субсидия 8 000 руб., тариф для жителей ДФО от 10385 руб.

Якутск – Сочи, Сочи – Якутск 14 ноября: от 17 000 руб., субсидия 8 000 руб.

Якутск – Екатеринбург, Екатеринбург – Якутск 13 ноября: от 10 000 руб., субсидия 7 000 руб.

Кассы: Орджоникидзе, 8 Дзержинского, 27/1 Петра Алексеева, 11 Аэропорт: кассы 8,9
Онлайн-покупка: https://gavsb2c.tariffmaster.ru
Покупка билетов по субсидии- только в кассах

тгк ГАВС Якутск

Фото: Sakhalife
Источник: тгк ГАВС Якутск

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