Льготная ипотека на новостройки завершится 31 декабря — Минфин РФ

Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% закончится 31 декабря, сообщил ТАСС в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена до 31 декабря», — ответил он, отвечая на вопрос, рассматривается ли продление льготной ипотеки.

Моисеев также отметил, что Минфин не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.

Ранее в сентябре Минстрой России выступало за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Однако замминистра строительства и ЖКХ РФ Стасишин отмечал, что решение о необходимости введения каких-либо дополнительных мер будут приниматься по итогам анализа спроса.

В России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: льготная ипотека на новостройки под 7% годовых, семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5%.

Напомним, госпрограмма льготной ипотеки работает с 2019 года. Согласно действующим условиям программы, ставка по льготному жилищному кредиту составляет 7%, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.