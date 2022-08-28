Лед + эпоксид: уникальное произведение искусства создано в Якутске

Художница Анна САВВИНА рассказала SakhaLife историю создания единственного в мире произведения искусства из льда и эпоксидной смолы. Эксклюзивную работу можно увидеть в Царстве вечной мерзлоты в Якутске.

Творческие практики — это возможность уйти от рутины и сделать жизнь интереснее.

Как и у любого творческого человека, у меня всегда в голове крутятся мысли, соображения, как и чем сделать что-то красивое и необычное. Барельефом я занимаюсь уже 8-ой год, и в каждой работе учусь чему-то новому. А идею барельефа с эпоксидной смолой я давно хотела воплотить. Как-то мне позвонила дизайнер АКСЕНОВА М., с которой я уже работала на других объектах. Предложила сделать барельеф в Царстве вечной мерзлоты, и я, конечно, с радостью согласилась, ведь это визитная карточка нашей необъятной республики. В поиске эскиза предложила использовать идею с эпоксидкой. Задумку утвердили с организаторами, и приступила к работе. В работу ушло 3-4 месяца. Так и зародилась презентационная стена.

Эту работу я выполнила с особым трепетом и старением. Лёд и холод для меня имеет отдельный смысл. Не только потому, что мы якутяне, но и в творческом плане — который год я занимаюсь ледяными скульптурами. Это необъяснимо, но холодный лёд приносит людям столько тёплых эмоций…

Якутия — уникальный край по всем параметрам, куда со всего мира приезжают самые отчаянные за самыми яркими впечатлениями. Якутскую землю посещают те, кто поклоняется величию природы, кто ищет смысл бытия, у кого горячее сердце и открытая душа.

Надеюсь, посетителям понравится стена. Даже представить не могу, в скольких точках мира на памятных фотографиях будет храниться моя работа. Это очень волнует и радует.

Благодарю организаторов за доверие! Для меня честь творить во благо имиджа родной Якутии.