Квартиры в новостройках в РФ стали дешеветь, но не везде

В октябре 2022 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России снизились на 0,8%. При этом в Москве снижение произошло на 4%, в Татарстане — на 10,1%, сообщает пресс-служба Сбербанка по ссылкой на данные своего сервиса «Домклик».

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 123 тыс. рублей, показало исследование сервиса. В октябре зафиксировано максимальное количество предложений за весь 2022 год — 503 тыс.

Квадратный метр в новостройках подешевел в Республике Татарстан (-10,1%) и Челябинской области (-1,4%). В Москве, несмотря на популярность льготной ипотеки (ее доля — 31%), цены на первичное жилье также упали — на 4%, отмечается в исследовании.

Этому способствовало снижение спроса на новостройки, вызванное ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками, говорится в пресс-релизе банка. Кроме того, покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений.

Однако в большинстве крупнейших регионов страны стоимость квадратного метра, напротив, возросла. Максимальный рост — в Санкт-Петербурге (+5,8%), Тюменской области (+4,5%) и Краснодарском крае (+4,3%).

«По нашим наблюдениям, стоимость первичной недвижимости тесно связана с востребованностью льготных программ. Так, например, в регионах с наибольшим приростом стоимости первичной недвижимости — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область — доля сделок по льготным программам составляет 42%, 38% и 30% соответственно. Эти значения существенно выше, чем в других крупных регионах», — комментирует Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса «Домклик».

