«Крыша» оймяконских золотодобытчиков помещен в СИЗО — источник

SakhaLife выясняет подробности скандального дела, теперь у другого источника в правоохранительных органах.

Оказалось, что Иван ГРИШУКОВ после увольнения из УФСБ, решил кардинально изменить свою жизнь — выбрал путь незаконного обогащения. Прикрываясь старыми связями в силовых и правоохранительных органах, в том числе, якобы, сохранившимися у него знакомствами в региональной ФСБ, решил подзаработать на роскошную жизнь путем обмана золотодобытчиков. Золотарям он обещал общее покровительство в решении вопросов с надзорными органами. Золотарь, заплативший Гришукову 19 миллионов рублей, не получил обещанное крышевание. В итоге в отношении оймяконского золотаря все равно было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время заместитель министра внутренних дел – начальник полиции Республики Саха (Якутия), полковник полиции Владимир АРБУЗОВ, как и сообщалось ранее, проходит свидетелем. Так как Гришуков при создании образа надежного партнера ссылался на, якобы, дружеские отношения с этим замминистра.

Гришукова задержали сотрудники УФСБ России по РС(Я). Он помещен в изолятор временного содержания, сообщает источник в правоохранительных органах.

На этом видео Гришуков упоминает свой бизнес в сфере недропользования.