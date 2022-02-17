Конкурс по изготовлению кукол по книгам Софрона Данилова

Писатель Софрон Данилов. Портрет работы Афанасия Осипова

Национальная библиотека Якутии проводит республиканский творческий конкурс по изготовлению кукол по произведениям Софрона Петровича Данилова, посвященный 100-летию со дня его рождения.

Заявки на участие принимаются до 10 марта, творческие работы принимаются до 1 апреля. Итоги будут объявлены 19 апреля.

В конкурсе может принять участие любой желающий зарегистрированный читатель Национальной библиотеки РС (Я), старше 18 лет.

Куклы должны быть сделаны полностью руками мастера. Для изготовления куклы допускается использование любых материалов (глина, текстиль, природные материалы, войлок, бумага, металл, полимерная глина и разные виды пластиков).

Конкурс проводится с целью популяризации и продвижения якутской литературы посредством изготовления кукол по творчеству С.П. Данилова.