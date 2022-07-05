Концерт Полины Гагариной в Якутске состоится 21 августа

Большой концерт российской певицы Полины Гагариной в Якутске перенесен на 21 августа по техническим причинам. Об этом сообщают организаторы шоу.

«Полина Гагарина сейчас является самой топовой певицей в России, с таким же внушительным техническим райдером (рядом требований). Позволить такой концерт могут не все регионы. В нашей республике аппаратуры с достаточной мощностью просто нет. Поэтому мы объединившись с звуковой компанией АВЕ, отработали с прокатными компаниями Владивостока, Хабаровска и Иркутска по части звуковой, световой и видео аппаратуры. Технический директор Полины Гагариной все наконец одобрил и теперь Якутск готов для такого уровня шоу — с живым звуком, огромной сценой, мощным экраном и светом. Это итог работы большой команды, в том числе нашего главного спонсора — строительной компании «Сэргэ-строй».

Утверждённая дата концерта — 21 августа. Все ранее приобретенные билеты являются действительными, обмен или замена билета не требуется. А для тех, кто еще не приобрел билеты, еще есть время для этого. Уверены, что зрители будут в восторге. Такого шоу Якутия еще не видела!» —, рассказал представитель концертного агентства «Тойтон».

Полина Гагарина – артистка, завоевавшая любовь и признание миллионов слушателей, обладательница уникального тембра и жизнеутверждающей энергетики.

Звезда телепередач федеральных каналов («Фабрика звезд», «Две звезды», «Точь-в-точь», «Голос») и ярчайшая участница музыкальных конкурсов («Евровидение», «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ»), Полина Гагарина по-прежнему удивляет зрителя искренностью исполнения, в котором сочетаются нежность и элегантность, а также напряжение и сила. В Якутии она выступит впервые.

Телефон для справок: 25-24-24

Онлайн билеты: gagarina.com

Instagram: https://instagram.com/polina_gagarina_v_yakutske?igshid=YmMyMTA2M2Y=