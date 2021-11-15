Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

В рамках российских мероприятий к 100-летию образования Якутской АССР Филармония Якутии приглашает на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт состоится 18 ноября в 20:00 в Театре оперы и балета. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны для справок: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35 Онлайн продажи на сайте Филармонии Якутии

Фото: Филармония Якутии Источник: Филармония Якутии

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