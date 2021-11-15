15.11.2021
12:14
160
Культура
Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
В рамках российских мероприятий к 100-летию образования Якутской АССР Филармония Якутии приглашает на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Концерт состоится 18 ноября в 20:00 в Театре оперы и балета.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Телефоны для справок: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35
Онлайн продажи на сайте Филармонии Якутии
Фото: Филармония Якутии
Источник: Филармония Якутии
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