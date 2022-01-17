Камчатские журналисты озадачились биографией «якутского слоника по фамилии Солодов»

Информагентство «Камчатский регион» 6 января выпустило передачу с ведущей Еленой ГЛУБОКОВОЙ. Один из сюжетов передачи будет интересен и якутянам. Ведь в нем говорится о «нашем якутском слонике по фамилии Солодов». Так ведущая называет губернатора Камчатского края Владимира СОЛОДОВА. Читатель помнит, что до губернаторства Солодов полтора года проработал председателем правительства Якутии.

Передача «Камчатский регион» ведет журналистское расследование биографии губернатора. Как заявила Елена Глубокова, он «до сих пор имеет гражданство другого государства, не имеет российского высшего образования и долгое время жил на территории Израиля. Его родители и братья также проживают за рубежом и являются гражданами другого государства».

Редакция направила официальный запрос, однако из администрации края пришёл ответ с отказом в предоставлении запрошенной информации. «По мнению Солодова, информация о наличии гражданства другого государства у губернатора и сведения о его родственниках за рубежом – это персональные данные гражданина, которые он обществу раскрывать не обязан», — сообщает «Камчатский регион».

Далее редакция направила запрос в прокуратуру, и ждет ответ.

Молчание губернатора авторы передачи считают выразительным. Журналисты вопрошают, как Солодов умудрился получить в МГУ высшее образование за три года.

«Действительно, за кого мы голосовали? За честного якутского слонёнка или за гражданина Израиля с роднёй и недвижимостью на берегу реки Иордан?», — задается вопросами ведущая.

Напомним, что на досрочных выборах губернатора Камчатского края в сентябре 2020 года самовыдвиженец Владимир Солодов набрал 80,51% избирателей.

СПРАВКА от ТАСС-досье

Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве.

В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 2002 году учился в Институте политических наук в Париже (Institut de Sciences Politiques de Paris). Прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Кандидат политических наук. В 2007 году в МГУ им. Ломоносова защитил диссертацию на тему «Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления»

С 2005 по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры теории и практики управления. Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, принимал участие в разработке нескольких программ подготовки государственных служащих, включая программу подготовки базового и перспективного уровней федерального резерва управленческих кадров.

В декабре 2012 года занял первое место в итоговом рейтинге финалистов открытого отбора кадров (направление «Молодые профессионалы»), организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ. Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы «Глобальное образование». Участвовал также в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока.

6 апреля 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Курировал вопросы социальной и экономической политики. Одновременно с 7 декабря 2015 года являлся инвестиционным уполномоченным в ДФО.

1 августа 2017 года занял пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока (учредитель — Внешэкономбанк).

26 июня 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев назначил Солодова исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия).

18 октября 2018 года, после избрания Николаева главой Якутии, Солодов возглавил правительство республики.

3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Владимир Солодов сменил во главе региона Владимира Илюхина.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 9 млн 352 тыс. рублей, супруги — 3 млн 373 тыс. рублей.

Имеет благодарность правительства РФ (2015).

Автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления, в т. ч. «E-Government и борьба с коррупцией» (2006), «Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрократия» (2007), «Мобильные сервисы как инструмент повышения качества государственных услуг» (2009), «Моделирование поведения потребителей» (2012).

Женат, имеет сына. Супруга — Розалия Фаилевна, сын — Трифон.