Как ТИК развела кандидата на пост мэра Нюрбы

Мария КУЛИЧКИНА 21 июля самовыдвинулась на пост главы города Нюрба, о чем оповестила Нюрбинскую ТИК. 1 августа она убедилась, как технично Нюрбинская ТИК развела ее. Об этом Мария Константиновна рассказала землякам по ватсапу.

Из жизни кандидата — 2 или сказ о том, как члены Нюрбинской ТИК развели кандидата на должность Главы города.

Дорогие избиратели, я уже писала о том, что Ваши подписные листы ТИК не признала. Аж два дня заседали. В первый раз решили — что у избирателя плохой почерк, во второй раз признали, что к почерку претензий быть не может, но вдруг ☝🏼не смогли определить, где же я работаю, если я «заместитель Главы МО» Город Нюрба «🤔 Смешно? Дальше ещё смешнее.

Решением ТИК Ваши подписи признали недействительными (без всякого на то законного основания). Далее, в ходе препираний прозвучало предложение — отказаться от участия в выборах и после принятия решения ТИК о снятии моей кандидатуры, написать новое заявление с приложением новых подписных листов. ТИК как бы пошёл нам навстречу, даже уведомление вручили, что будут рассматривать моё заявление в субботу, 30 июля, с 10ч.30м.и у нас оставалось бы целых три дня для сбора подписей. Как бы не так. Все как в низкопробном сериале. В указанное время члены ТИК просто не подошли на ими же назначенное заседание. Нет. Они не отказались рассматривать моё заявление, просто заседание перенесли на 1 августа в 6ч.вечера. А почему догадались? Все правильно. 1 августа в 18ч. заканчивается приём документов от самовыдвиженцев. То есть меня снимают, а дальше, простите, Мария Константиновна, ничего сделать не можем. Время вышло. Финита ля комедия.

С уважением, Мария Куличкина.

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