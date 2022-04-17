17.04.2022
22:58
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Политика
Избран глава Алданского района
Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.
— Завершились досрочные выборы на должность главы МР «Алданский район».
По предварительным итогам выборов убедительную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Александр Викторович ШЕСТОПАЛОВ.
Александр Викторович отличный хозяйственник, долгие годы управлял дирекцией федеральной автодороги «Лена». Уверен, что он оправдает доверие жителей Алданского района. От всей души поздравляю!✊🏻
Источник: Телеграм-канал Айсена НИКОЛАЕВА.
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