ИРОиПК: Летний институт по повышению квалификации

С 22 по 24 июня с .г. в городе Якутске на базе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» работал XIV Летний институт по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования по теме: «Обновленный ФГОС: технологии и практики введения новых образовательных стандартов».



На открытии Летнего института с приветственной речью выступила I-й заместитель министра образования и науки РС(Я) Аргунова А.П. с пожеланием плодотворной и успешной работы.

Программа Летнего института была построена по ключевым направлениям образовательной политики в сфере общего образования. В рамах мероприятий Института рассмотрены актуальные вопросы по введению обновленных ФГОС в учебно-воспитательной работе, технологий по предметам. Состоялись актовые лекции ведущих ученых РФ: профессоров, известных педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций Российской Федерации по общему и дошкольному образованию, воспитательной работе. (рук. заместитель директора ИРО и ПК Дедюкина С.В., заведующая Кафедрой управления, педагогики, психологии Ершова Н.В.).



По теме: «Обновленный ФГОС: технологии и практики введения» прошли практико-ориентированные курсы повышения квалификации для руководителей Центров естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста», заместителей директоров, руководителей и специалистов управлений образованием (рук. старший преподаватель Кафедры управления, педагогики, психологии Слепцова С.Д.). Тема курсов по теме «Организационно-педагогические условия функционирования Центров «Точка роста» в условиях ФГОС» выбрана неслучайно – она актуальна для руководителей, которые готовятся к открытию новых точек роста в 2022-2023 учебном году. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в формате проектной сессии является осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и получение новой компетенции у слушателей, обеспечивающей способность проектировать механизмы реализации Национального проекта по направлению «Современная школа» — функционирование Центра образования цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста».

Под руководством старшего преподавателя Кафедры оценки педагогического мастерства Сидоровой Е.Г. состоялся республиканский семинар для руководителей ОО по стандарту руководителя и педагога, по нормативно-правовому обеспечению, на котором приняли участие 35 педагогов образовательных организаций.

Соколова О.С., заведующая центром методических систем и объединений Института стратегии развития образования РАО, провела семинары по педагогическим технологиям специально для учителей и воспитателей арктических районов.

Круглова Ю.А., доцент кафедры олигофренопедагогики Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена приняла непосредственное участие в работе педагогов инклюзивного образования. В поддержку инновационных разработок и технологий педагогов в образовательном пространстве обучающихся с особыми образовательными потребностями проведен также конкурс «Лучший дефектолог-2022», направленный на профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов республики.

Состоялся региональный этап конкурса учителей родного языка, победитель которого представит республику на российском уровне (рук. начальник Учебной части Ядрихинская Ф.В.).



Республиканская олимпиада среди учителей биологии, химии, географии собрала 24 педагога. А на турнире по естественно-научной грамотности по естественным предметам обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) приняли участие 6 команд и 24 учащихся (рук. заведующая кафедрой естественных наук Данилова М.П.). Олимпиада и турнир организованы с целью поддержки и поощрения учителей, совершенствования естественно-научной грамотности школьников.

В рамках Международного конгресса «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России» и Летнего института ИРО и ПК , приуроченного 100-летию образования Республики Саха (Якутия), итогам 9-летней реализации в республике проекта «Музыка для всех», идут курсы повышения квалификации для учителей музыки, технологии и педагогов дополнительного образования (рук. доцент Кафедры воспитания и дополнительного образования Дуткина Е.П.). Запланированы также курсы повышения квалификации педагогов и «Фестиваль интеграции музыки, искусства, технологии».

Для учителей русского языка и литературы (рук. заведующая кафедрой филологии Андросова Л.Н.) прошли актовые лекции Ивановой Н.И., руководителя Центра гуманитарного образования издательства «Мнемозина», методиста, учителя русского языка и литературы высшей категории, эксперта по проверке развернутых ответов ЕГЭ по русскому языку, Парамонова О.Г., профессора Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, поэта-учителя.



Корнильев И.Н., автор учебников по физике, автор более 100 научных публикаций, к. ф-м .н., доцент, ведущий научный сотрудник ЦНППМ ГАОУ АО ДПО «ИРО» г. Астрахань, провел для учителей физики цикл семинаров, содержательные лекции. Математический диктант «Моя семья» проведен на кафедре физико-математического образования (рук. заведующая кафедрой Баишева М.И.).

На актовых лекциях, наряду с вышеназванными лекторами, содержательную лекцию по образовательной политике в Российской Федерации провел Рудяков А.Н., ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, д.ф.н.



В целом работа Летнего института вызвала резонанс, положительную оценку среди педагогической общественности, на котором приняло участие более 600 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных организаций, руководителей управлениями образований республики.

Как преемственность образовательной деятельности в обучении, дополнительном образовании и воспитании по внедрению обновленных ФГОС Институт продолжит свою работу на просторах «Сельской ярмарки-образовательной марки» с 1 по 3 июля в Нюрбинском улусе.