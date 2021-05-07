Инициатива Айсена Николаева может воплотиться в виде федерального закона

Идея о федеральном законе об охране вечной мерзлоты, которую несколько лет продвигало руководство Якутии, близка к реализации, сообщает телеграмм-канал «Якутия 2100».

Минприроды опубликовало проект закона о создании всероссийской системы мониторинга вечной мерзлоты. Система призвана предотвратить коммунальные и техногенные аварии.

Якутия, как самый большой регион российской Арктики, первой предложила законодательное решение вопроса. В 2018 году был принят региональный закон об охране вечной мерзлоты. Глава Якутии Айсен Николаев отмечал: «Нам бы хотелось, чтобы такой закон существовал не только на региональном уровне, но и был поддержан на федеральном уровне».

В республике такой мониторинг давно ведется. Еще в 2000-е годы в Якутске начали бурить скважины глубиной около 20 метров и 1 метра — чтобы отслеживать на этих глубинах изменения температур; сегодня в Якутске данные предоставляют беспроводные датчики. Эксперты местного отделения РАН с 2019 года работают над технологией постройки дорог в вечной мерзлоте, а кафедра мерзлотоведения СВФУ может готовить специалистов по мониторингу; в летних школах по изучению явления СВФУ прошлых лет принимали участие студенты из ряда страны Европы, Азии и Америки. Даже само существование явления было доказано именно в Якутии в 19 веке купцом Шергиным.

Глава Якутии предлагал провести в Якутии комплексную научную экспедицию и всемирный саммит, посвященный вечной мерзлоте. Президент РАН Александр Сергеев также подчеркивал, что Якутия должна быть флагманом процесса: «Изучение мерзлоты – то, что должно делаться именно в Якутии, где вечная мерзлота широко представлена и где находится Полюс холода. Холод – научное богатство Якутии. Поэтому при проработке всероссийской модели мониторинга опыт Якутии может быть неоценим».