Ил Тумэн принял отчет главы Якутии

В рамках XXXVIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 14 июня 2022 года рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «Об отчете главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2021 год, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

Доклад представил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он сообщил, что отчет представлен в соответствии с Конституционным законом РС (Я) «О Главе Республики Саха (Якутия)».

В своем выступлении Айсен Николаев остановился на ключевых аспектах социально–экономического развития республики, по которым парламент и правительство региона совместно работали в прошедшем году и продолжают работать сегодня (текст отчета).

В ходе отчета Ил Дархан обратил внимание на поручение президента РФ правительству России внести до 1 марта 2023 года в Государственную Думу ФС РФ проект федерального закона о северном завозе.

«Нет необходимости говорить об исключительной важности этого закона для Якутии, и я рассчитываю, что Государственное Собрание (Ил Тумэн), все народные депутаты вместе с депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации от республики, примут самое деятельное участие в разработке и принятии этого закона», — подчеркнул он.

Глава Якутии также поблагодарил парламентариев за поддержку его инициатив по Году Матери в РС (Я), в том числе по целевому капиталу «Дети столетия». Он сообщил, что на сегодняшнее пленарное заседание внесен законопроект об увеличении в два раза выплат приемным семьям, и сказал, что также рассчитывает на его поддержку.

Кроме того, Ил Дархан сказал о необходимости особого внимания поддержке семей участников специальной военной операции. Указом президента России определены квоты по приему детей из этих семей на бюджетные места в вузы, а дети раненых и погибших смогут поступать без вступительных экзаменов. «Безусловно, в республике мы всецело поддержим участников специальной военной операции и их семьи. Я прошу правительство республики и Государственное Собрание (Ил Тумэн) подключиться к решению данных вопросов», — поручил он.

«Сегодня наша страна переживает время непростых испытаний. Идет специальная военная операция, идет борьба за будущее России как государства, свободного от давления и влияния чуждой идеологии, порядков, навязанных в интересах чуждых нам стран.

Мы видим, что динамика перемен в политической и общественной жизни, а также, безусловно, в экономике, набирает всё большую силу. Сегодня перед нами стоят самые серьезные вызовы, на которые в условиях санкционного давления западных стран мы должны отвечать исключительно ответственно.

Мы обязаны не только не допустить спада уровня жизни и резкого нивелирования темпов роста экономики. Мы обязаны перенастроить отрасли, в корне поменяв парадигму экономического партнерства и усиливая собственные точки роста.

В этой ситуации перед нами стоит решение двух уровней задач – оперативных и догосрочных.

Прежде всего, мы должны отбросить сомнения и быть уверенными в том, что санкции никогда не смогут подавить наше государство. Но также мы должны снять розовые очки и не допускать легковесности и популизма. Западные санкции против нашей страны напрямую затрагивают экономику Республики Саха (Якутия). Так, мы не можем недооценивать влияние санкций, введенных против «АЛРОСА» — нашей главной бюджетообразующей компании. На экономику республики, а значит на уровень и качество жизни якутян, на объемы социальных программ будет влиять волатильность мировых рынков нефти, газа, угля и золота, а также динамика инфляции.

28 марта правительством республики был принят План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые задачи – это поддержка занятости и доходов якутян, поддержка основных отраслей экономики, оперативное обеспечение продовольственной безопасности, досрочный завоз продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарственное обеспечение. Большие усилия направлены на поддержку малого бизнеса: практически до минимальных уровней снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для всех видов деятельности, увеличен объем Фонда поддержки предпринимательства для выдачи льготных займов под 6-8% годовых. Общая стоимость пакета мер поддержки экономики и граждан составила практически 16 млрд рублей.

Благодаря своевременно и оперативно принятым решениям нам удалось не допустить дефицита товаров, необоснованного роста цен. В республике по итогам пяти месяцев продолжается рост промышленного производства. Производство увеличилось более чем 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основной капитал за эти месяцы инвестировано 136 млрд рублей, что почти на 16 % выше уровня соответствующего периода прошлого года. Растёт также и валовый региональный продукт.

В целом, деятельность правительства сейчас направляется на переход от срочных антикризисных мер к формированию и реализации долгосрочной стратегической повестки. Считаю, что стратегический подход сейчас важен как никогда для устойчивости экономики, для определения ее реальных перспектив.

Сейчас на уровне президента РФ проходит серия важнейших совещаний по ключевым направлениям экономического развития страны. Принимаемые решения и поручения главы государства направлены на формирование новых транспортных коридоров и логистических узлов как каркаса для роста производств, межрегиональной интеграции и наращивания экспорта. Это важно для нас для выстраивания новых целевых ориентиров в условиях усиления восточного вектора интересов нашего государства.

Также мы приходим к пониманию, что назрела необходимость в актуализации Стратегии социально – экономического развития республики, с позиции перемен, неизбежных во всех аспектах жизни общества и в экономике. Необходимо также опережающее планирование и внедрение нового инструментария управления в государственном секторе, в производстве и в социальной сфере.

Как я уже говорил, выступая перед вами 29 апреля, будут востребованы изменения в законодательстве республики, инициативы на уровень федерального законодательства. Действительно, запрос к переформатированию производств, к эффективному перераспределению ресурсов, к стимулированию предпримательства очень высок, и это требует принятия серьезных решений, как на республиканском, так и на общефедеральном уровне.

Не менее важно для всех нас сегодня понимание задач по переосмыслению форматов и содержания образования, культурной сферы. Воспитание патриотизма и формирование гражданской ответственности у подрастающего поколения должно стать приоритетом для всей системы образования республики. А воспитание детей – будущего Якутии – в русле нравственных и духовных ценностей нашего народа должно стать делом всего общества.

Я думаю, что эти задачи, как минимум, не менее сложны, чем экономические вопросы. И решать их нам надо вместе. Всем нам надо действовать в одном направлении – в интересах республики и России, не ограничивая сотрудничество в экономической и социальной сфере узкопартийными интересами, а, наоборот, усиливая и дополняя общую работу.

В это сложное для нашей страны время мы вместе будем делать всё для благополучия и спокойствия всех наших жителей, всех наших людей.

Я уверен, что мы не только преодолеем трудности, но и максимально используем все возможности новой экономической и общественной реальности как большой шанс для нашей Якутии, в значит для всей нашей России! И я всегда надеюсь на вашу поддержку», — заключил глава Якутии.

В ходе отчета Ил Дархан поблагодарил за конструктивное обсуждение отчета в постоянных комитетах и фракциях и отметил, что все замечания, оценки и предложения народных депутатов будут в обязательном порядке учтены кабинетом министров для дальнейшей работы.

Далее вопросы главе Якутии задали народные депутаты республики Игорь Григорьев, Евгений Кожухов, Андрей Дорогань, Нюргуяна Захарова, Гаврил Алексеев.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев спросил, планируется ли изменение нарезки избирательных округов по г. Якутску на предстоящих выборах в парламент Якутии, и можно ли в целях стабильности депутатского корпуса перейти только на пропорциональную партийную систему формирования районных советов.

Айсен Николаев сообщил, что да, в городе Якутске появятся два новых избирательных округа. Ил Дархан пояснил, что по закону нарезка избирательных округов для выборов депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) рассматривается раз в десять лет. «В это году наступил срок. За эти десять лет население города Якутска, безусловно, выросло, и по всем требованиям избирательного законодательства количество одномандатных округов по городу Якутску должно быть увеличено с 9 до 11», — сказал он. При этом Ил Дархан уточнил, что выборы в парламент Якутии в следующем году пройдут по той же схеме, что и ранее — 35 депутатов одномандатников и 35 депутатов по партийным спискам. Комментируя второй вопрос, глава Якутии отметил, что выборы райсоветов – это право муниципалитетов. При этом Николаев отметил, что считает имеющуюся на сегодня систему формирования райсоветов оптимальной.

Народный депутат республики Евгений Кожухов задал вопрос о перспективах развития сельского хозяйства в условиях санкций. Развитие сельского хозяйства одна из стратегических задач системы государственной власти. На этот год принят рекордный бюджет по сельскому хозяйству – более 12 млрд. рублей. Финансирование сельского хозяйства по ряду направлений увеличивается. Результаты есть. На следующий год обратить внимание на инвестиции в сельхозпроизводство по строительству производственных объектов, переход на создание более крупного товарного производства, в частности, увеличения площади обрабатываемых сельхозземель. При этом глава Якутии подчеркнул о важности поддержки личных подсобных хозяйств. «Надеюсь, Государственное Собрание (Ил Тумэн), правительство региона, муниципалитеты будут поддерживать вопросы развития сельского хозяйства», — сказал он.

Председатель мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Андрей Дорогань обратил внимание на изменение объемов налоговых поступлений и на профицит по итогам исполнения бюджета на 2021 год. Парламентарий спросил, на какие госпрограммы будут направлены средства. По информации главы Якутии, дополнительное финансирование получили инвестпрограмма РС (Я), часть средств направлены за переплату по налогам, на финансирование социальной сферы: увеличение заработной платы, социальных пособий, выплат за «детей 100-летия», на детские пособия и на коммунальный комплекс. Уменьшение налогов было связано с падением продаж компании «АЛРОСА» в 2020 году, затем выручка выросла, что привело к заметному росту доходов, дивидендов и налогов. Выросли также поступления по золотодобывающим и угледобывающим компаниям. «Надеюсь, что данные позитивные изменения в дальнейшем сохранятся, несмотря на непростую экономическую ситуацию», — отметил глава Якутии.

Отвечая на вопрос заместителя председателя постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Нюргуяны Захаровой о мерах по увеличению доходов населения и величины прожиточного минимума в республике, Айсен Николаев сообщил, что борьба с бедностью является одним из приоритетов государственной политики региона. «В последние годы по данному направлению ведется регулярная планомерная работа, благодаря чему, уровень бедности в регионе снизился на 3 %, и составляет сегодня 16,5 %», — сказал он. Среди основных направлений по борьбе с бедностью глава Якутии назвал развитие села, поддержку молодежи и многодетных семей, увеличение занятости сельского населения через создание новых производств, использование механизмов федеральной поддержки (социальных контрактов), разработку адресных механизмов поддержки материнства и детства, рост прожиточного минимума, МРОТ.

Народный депутат республики, заместитель председателя постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Гаврил Алексеев задал вопрос о продовольственной безопасности региона. В частности, парламентарий обратил внимание на вопросы развития агропояса г. Якутска, отметив отсутствие вовлеченности в реализации данного направления муниципальных образований, расположенных рядом с г. Якутском. Отвечая на вопрос Гаврила Алексеева, Айсен Николаев сообщил, что за последние годы сельское хозяйство городского округа города Якутска выросло и получило активное развитие. Сегодня городской округ занимает первое место по республике по производству сельхозпродукции. Для дальнейшего развития отрасли он указал на необходимость развития транспортной логистики, повышению доступа местной продукции населению, привлечению частного бизнеса и возможностей близлежащих районов.

В содокладе председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев сообщил, что отчет Главы РС (Я) был заслушан на заседании профильного комитета 6 июня. Поступило более 40 вопросов и предложений от народных депутатов РС (Я), постоянных комитетов и комиссии парламента Якутии. По итогам решения отчет рекомендован к принятию.

В своих выступлениях отчет главы Якутии о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2021 год, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием (Ил Тумэн) поддержали парламентарии Виктор Губарев, Олег пискунов, Анатолий Николаев. В частности, вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев подчеркнул, что требуют внимательного анализа и предложений вопросы по развитию Арктики и Севера.

По итогам голосования постановление принято.