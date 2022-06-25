Глава Якутии поздравляет с Ысыахом Туймаады-2022

Дорогие якутяне и гости республики!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником «Ысыах Туймаады-2022»!

Ысыах Туймаады – самый большой, самый грандиозный национальный праздник России. В этот день мы, якутяне и гости республики, в 25-ый раз соберемся в местности Ус Хатын, чтобы вместе провести праздник, встретить солнце, полюбоваться на красивые национальные костюмы, танцы, соревнования.

Сохранив самобытность и традиции, передаваемые из поколения в поколение, Ысыах Туймаады демонстрирует единение и открытость, стремление к миру и созиданию всех жителей нашей северной гостеприимной земли.

В этом году Ысыах посвящен знаменательному событию – 100-летию республики. 2022 год вообще богат на даты и события – это и 390-летие со дня образования города Якутска и вхождения Якутии в состав Российского государства, 200-летие Якутской городской Думы, Год матери в Якутии и Год культурного наследия народов Российской Федерации. Все эти даты найдут свое отражение в программе праздника.

Ысыах сегодня – праздник всех народов Якутии, он открыт и гостеприимен. В этом году во время Ысыаха в рамках Дней Татарстана в Якутии пройдет национальный татарский праздник Сабантуй. Состоится передача эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Финальные поединки IV чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин привлекут многочисленных болельщиков.

На площадках Ысыаха выступят участники IV международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» из разных стран и регионов России. В праздничной программе ХХI Евразийского конкурса «Этно-Эрато-2022» представят высокую моду национального костюма.

В конкурсах, соревнованиях, концертах, выставках примут участие несколько тысяч человек, среди них сказители осуохай, олонхосуты, народные мастера, кузнецы. Традиционно в «Играх Дыгына» будут состязаться лучшие из лучших боотуров Якутии. На республиканских конных скачках на призы Главы Якутии на ипподром Ус Хатын выйдут лучшие скакуны республики.

Уверен, в тюсюлгэ дружбы будет царить теплая и добрая атмосфера взаимопонимания, сближения культур. Пусть Ысыах Туймаады одарит всех своей светлой энергией и бодростью, благословение алгыса принесет каждому удачу и позитивные изменения.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!

Υрүҥ тунах Ыhыаҕынан! Уруй-туску! Айхал- мичил!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев Туймаада Ыһыаҕынан эҕэрдэлиир

Күндү биир дойдулаахтарым уонна өрөспүүбүлүкэ ыалдьыттара!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан “Туймаада ыһыаҕа-2022” бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибин!

Туймаада Ыһыаҕа Россия саамай бөдөҥ, сүҥкэн национальнай бырааһынньыгынан билиниллибитэ. Бу күн Саха сирин олохтоохторо, өрөспүүбүлүкэ ыалдьыттара 25-с төгүлүн Үс Хатыҥҥа түмсэн тэҥҥэ бырааһынньыктыахпыт, күнү көрсүөхпүт, бэйэлэрин омуктарын кэрэ бэйэлээх таҥастарын кэппит дьону-сэргэни, үҥкүүлэри, күрэхтэһиилэри көрүөхпүт.

Туймаада Ыһыаҕа көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр үтүө үгэһи чөл хаалларан, Саха сирин бары олохтоохторун сомоҕолоһууларын, эйэҕэ уонна саҥаны арыйыыга дьулуурдарын кэрэһилиир.

Быйылгы ыһыах Саха АССР 100 сылыгар ананар. 2022 сыл бэлиэ түгэннэринэн баай, ол курдук быйыл Дьокуускай куорат төрүттэммитэ уонна Саха сирэ Россия судаарыстыбатыгар киирбитэ 390 сылын, Дьокуускай куорат Дууматын 200 сылын, Саха сиригэр Ийэ сылын уонна Россия Федерациятыгар Норуоттар култуураларын нэһилиэстибэтин сылын бэлиэтиибит. Бу бэлиэ түгэннэр бырааһынньык программатыгар дьоһун миэстэни ылыахтара.

Үрүҥ Тунах Ыһыах – Саха сирин бары омуктарын сомоҕолуур уонна ыалдьыттары көрсөр бырааһынньык улахан түһүлгэтинэн буолар. Быйылгы Ыһыахха Саха сиригэр Татарстан күннэрин чэрчитинэн Сабантуй – татаардар национальнай бырааһынньыктара ыытыллыаҕа. «Азия оҕолоро» VII Аан дойдутааҕы спортивнай оонньууларын уотун туттарыы сиэрэ-туома буолуоҕа. Эр дьоҥҥо уонна дьахталларга мас-рестлинг абсолютнай ыйааһыҥҥа Аан дойдутааҕы IV чемпионатын финала элбэх дьон интэриэһин тардыаҕа.

Ыһыахха «Олоҥхо сиригэр ЮНЕСКО шедеврдарын кытта көрсүһүү» норуоттар икки ардыларынааҕы IV фестиваль араас дойдулартан уонна Россия регионнарыттан кэлбит кыттааччылара сүрүн миэстэни ылыахтара. «Этно-Эрато-2022» XXII Евразийскай күрэх бырааһынньыктааҕы программатыгар национальнай таҥас үрдүкү муодатын көрдөрүөхтэрэ.

Куонкурустарга, күрэхтэһиилэргэ, кэнсиэрдэргэ, быыстапкаларга тыһыынчанан киһи, ол иһигэр оһуохайы этээччилэр, олоҥхоһуттар, норуот маастардара, тимир уустара кыттыахтара. Үгэс быһыытынан «Дыгын оонньууларыгар» Саха сирин бастыҥтан бастыҥ боотурдара күөн көрсүөхтэрэ. Ил Дархан бирииһигэр өрөспүүбүлүкэтээҕи ат сүүрдүүтүгэр өрөспүүбүлүкэ бастыҥ сүүрүк аттара Үс Хатыҥ ипподромугар тахсыахтара.

Ил-эйэ түһүлгэтигэр истиҥ сыһыан, сырдык санаа, култуура ситимэ уйаланыаҕа диэн эрэнэбин. Туймаада Ыһыаҕын тыына күүспүтүгэр күүһү эптин, санаабытын кынаттаатын, алгыс тыла хас биирдиибитигэр табыллыыны уонна үтүө уларыйыылары түстээтин!

Күндү доҕоттор! Эһиэхэ чэгиэн туругу, үтүө санааны уонна этэҥҥэ буолууну баҕарабын!

Үрүҥ тунах Ыһыаҕынан! Уруй-туску! Айхал-мичил!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев