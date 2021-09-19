Глава Якутии поздравляет с Днём работников леса

Уважаемые ветераны и работники лесной отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников лесной отрасли!

Наша Якутия является самым крупным лесным регионом страны, в котором расположена четверть всех земель лесного фонда России. Для якутян лес является одним из главных богатств и достоянием республики, символом бескрайней тайги нашего Северного края. Наш святой долг – сохранить и приумножить национальное достояние, создать все необходимые условия для бережного отношения к лесным ресурсам и его рационального использования.

Прошедшее лето для работников лесного хозяйства Якутии стало настоящим испытанием на прочность, вызванным небывалыми природными пожарами. Сложнейшая ситуация с природными пожарами стала настоящей трагедией для всех нас. И я не преувеличу, если скажу, что каждое сгоревшее дерево отозвалось болью в сердцах якутян. Но благодаря слаженной работе федеральных и республиканских сил, местных жителей и добровольцев со всей страны нам удалось преодолеть сложнейшие испытания. Никто не остался в стороне, каждый по возможности старался внести свой вклад в битву за тайгу.

Природные пожары ещё раз доказали, что в лесном хозяйстве республики работают неравнодушные к своему делу люди. На плечах лесничих забота о более чем 255 млн гектаров леса. Нынешний сложный пожароопасный сезон показал важность взаимодействия и организацию слаженной работы всех отраслевых и подведомственных предприятий лесного хозяйства республики.

Сегодня благодаря поддержке федерального центра в Якутии ведётся планомерная работа по улучшению материально-технической базы лесопожарных формирований, условий труда лесничих и работников лесной отрасли, привлечению и поддержке молодых кадров, внедрению прогрессивных методов мониторинга лесного фонда.

В этот знаменательный день особые слова признательности мы выражаем ветеранам отрасли, благодаря их добросовестному труду сохраняются традиции лесоводства и успешно развивается лесное хозяйство республики. Лесоводов Якутии всегда отличали высокий профессионализм, ответственное и преданное отношение к делу.

Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!