Глава Якутии поздравил полицейских

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы – стражи порядка, законности и справедливости, оберегающие покой и жизнь мирных граждан. Именно вы ежедневно приходите первыми на помощь, защищаете и спасаете людей от преступников, пресекаете действия нарушителей закона, часто рискуя собственной жизнью. Ваш самоотверженный труд достоин самого высокого уважения и признания.

В рядах органов внутренних дел региона сегодня по призванию трудятся свыше пяти тысяч сотрудников, для которых борьба с преступностью и беззаконием – дело всей жизни.

И делаете вы это важное и нужное дело хорошо. Общее количество раскрытых всеми правоохранительными органами республики преступлений по итогам прошлого года увеличилось на 3,9%. Раскрываемость преступлений — 68,9%, это выше среднероссийских показателей. Уменьшилось число нераскрытых уголовных дел по грабежам, угонам, преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, коррупционной направленности. Нужно отметить, что по результатам общей раскрываемости регион занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе.

В этот праздничный день позвольте выразить всем вам, сотрудникам органов внутренних дел республики, начиная от рядовых патрульных, оперативников, следователей, заканчивая руководителями подразделений, благодарность за ответственность и преданность делу, готовность прийти на помощь в любую минуту.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе, высоких достижений, крепкого здоровья и счастья! Всех благ Вам и Вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев