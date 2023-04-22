Эксперт: Идет ненормальный рост цен на жилье в Якутске

Цены на недвижимость в Якутске за последние месяцы выросли на 10–15% и больше. Однако среди тысяч объявлений можно найти квартиры со стоимостью до полутора миллионов рублей. ЯСИА представляет обзор самых бюджетных квартир в столице республики — от 850 тысяч рублей до1,5 млн рублей, но выглядят они соответствующе — весьма уныло…

Буквально полгода назад в Якутске наблюдался резкий спад цен на недвижимость, особенно на земельные участки и гаражи. Сейчас же, как сообщила ЯСИА юрист-эксперт в сфере недвижимости, директор агентства недвижимости Meline Саргылана Акимова, стоимость жилья увеличилась почти на 15%, в привлекательных районах — еще больше.

«Сейчас активно кредитуют строительство индивидуальных жилых домов, разрешается самострой. Также молодые семьи с детьми по дальневосточной ипотеке стали предпочитать строить просторный дом, нежели покупать за те же деньги однокомнатную квартиру. Это и повлекло рост цен на земельные участки. Спрос на новостройки тоже остается высоким, так как продолжают действовать программы кредитования с господдержкой», — утверждает Акимова.

«В целом рост на жилье идет ненормальный. Прогнозировать что-то сложно. Мы консультируемся с банками. Но и там не знают, будут ли понижаться ставки, так как пока ситуация в стране остается сложной», — заключила эксперт.

Если в прошлом году участок в 10 соток на Покровском тракте можно было купить за 500–800 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 1,5 миллиона рублей. При этом в свободной продаже их осталось немного из-за высокого спроса.

Самыми востребованными районами являются Сергеляхское шоссе, Хатын-Юряхское, микрорайоны «Тускул», «Сатал» и 12-й км Покровского тракта.

Минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составляет 120 тысяч рублей, средняя — 175 тысяч рублей. Самые дешевые варианты можно найти в отдаленных районах, в Сайсарском округе или от застройщика по долевому участию. По переуступке, если ввод жилья близок, придется за квадратный метр отдать от 160 тысяч рублей.

На Домклике цена на однокомнатную квартиру в новостройке стартует от 6,8 миллиона рублей в зависимости от квадратуры и района. В «Прометее», к примеру, однушку в 44 квадратных метра можно приобрести за 6,9 миллиона рублей.

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