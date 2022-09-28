ДТП в Нерюнгри — пострадали 3 человека, один госпитализирован

27 сентября около 18 часов вечера на автодороге местного значения АЯМ 378 км – Нерюнгри 0 км.

400 метров 32-летний водитель управляя автомобилем TOYOTA HARRIER не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем TOYOTA COROLLA FIELDER под управлением 63-летнего водителя, движущегося во встречном направлении прямо, без изменения движения.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водителям TOYOTA HARRIER и TOYOTA COROLLA FIELDER назначено амбулаторное лечение, серьёзно пострадала 60-летняя женщина –пассажир автомашины TOYOTA COROLLA FIELDER, была доставлена и госпитализирована в травматологическое отделение больницы г. Нерюнгри.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля TOYOTA HARRIER имеет 10 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории «В», в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.

Водитель автомобиля TOYOTA COROLLA FIELDER имеет водительское удостоверение по категории «А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,M» водительский стаж с 2018 г., к административной ответственности по линии ГИБДД не имеет. Оба водителя были трезвые, были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшая женщина в момент ДТП сидела сзади слева на пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности.

ДТП произошло в светлое время суток, во время снегопада (мокрый снег), на заснеженной дороге с асфальтобетонным покрытием без просадок и выбоин.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! Неблагоприятные погодные и дорожные условия (мокрый снег, гололед) являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий. Дорожное обледенение может быть сплошным на большой протяженности дороги или на небольших участках. От вас требуется повышенное внимание к мерам безопасности и безупречного соблюдения Правил дорожного движения. Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы. Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона. Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности! Будьте внимательны на дорогах!