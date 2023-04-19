Для спасения одинокого медвежонка выехали специалисты — Минэкологии Якутии

В редакцию Sakhalife пришло письмо от читателей, в котором сообщалось, что со вчерашнего дня между поселками Хандыга и Джебарики-Хая Томпонского района на обочине дороги сидит медвежонок. Возможно, медвежонок проснулся раньше медведицы и вылез из берлоги. Неравнодушные люди привозят медвежонку еду, но все переживают, что медвежонок может погибнуть, будучи совсем маленьким и ослабленным, либо его могут загрызть собаки. Медвежонок на данный момент нуждается в помощи людей.

Как сегодня сообщило Минэкологии Якутии, департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий принято решение об отлове одинокого медвежонка, обнаруженного на обочине дороги в Томпонском улусе.

Для отлова медвежонка из города Якутска сегодня выехала бригада из числа опытных охотников. В последующем медвежонок будет доставлен на осмотр ветеринарам. Исходя из состояния хищника будет решаться дальнейший вопрос выпуска в естественную среду обитания или в пункт временной передержки для реабилитации, сообщает тгк Экология Якутии