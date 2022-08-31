DJ Smash выступит на Дне города в Якутске

Всего горожан ожидают порядка 70 мероприятий на четырех локациях. Жителей столицы ожидают концерты творческих коллективов, выставки, квесты, ярмарки и детские творческие мероприятия. Завершится празднование дня города красочным салютом в 22.00 по местному времени, сообщает тгк @yk24ru

Фото: djsmash.ru Источник: тгк @yk24ru

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