Директор СЭГХ Якутска проиграл и апелляцию

22 июня Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите вынес решение по рассмотрению дела № А58-3308/2020 – апелляции Айаала ЕГИНОВА, директора Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска. Муниципальный чиновник судится с УК «Новатор». Полный текст постановления выдан сторонам 29 июня.

Напомним, что летом 2020 года УК «Новатор» обратилась с иском в Арбитражный суд Якутии. Ответчиком выступает Айаал Егинов, директор СЭГХ Якутска. Дело рассматривала судья Ульяна СЕМЕНОВА.

15 декабря прошлого года была объявлена резолютивная часть, 21 декабря датируется мотивированное решение суда.

Арбитражный суд Якутии признал несоответствующим действительности и порочащими деловую репутацию ООО УК «Новатор» определенные сведения, распространенные Егиновым Айаалом Анатольевичем 10 февраля 2020 года во время общегородской планерки.

Суд обязал Егинова Айаала Анатольевича опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ООО УК «Новатор» сведения, распространенные им 10 февраля 2020 года во время общегородской планерки, путем выступления на планерном совещании Окружной администрации г. Якутска в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда.

Текст опровержения установлен судом. Суд так же обязал директора Егинова направить опровержения в СМИ, которые с его слов ранее опубликовали недостоверные сведения.

Однако Айаал Егинов не стал извиняться и что-либо опровергать, а обратился в апелляционную инстанцию. Но сколько веревочке не виться… И вот, в конце июня 2021 года Читинский арбитражный апелляционный суд вынес свое решение. Дело рассматривали судьи А.Е. МАЦИБОРА, С.И. ЮДИН под председательством В.Л. КАМИНСКОГО.

И апелляция признала не соответствующими действительности сведения, распространенные на городской планерке Якутска 10 февраля 2020 года и обязала Егинова опровергнуть их путем выступления на городской планерке. Текст опровержения определен судом и звучит следующим образом: «В произошедшей с 07 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года аварии на сетях

холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Ильинка отсутствует вина ООО УК «Новатор», вопреки информации, распространенной ранее во время общегородской планерки 10 февраля 2020 года руководителем МКУ «Служба

эксплуатации городского хозяйства» Егиновым Айаалом Анатольевичем.

ООО УК «Новатор» имеет аварийно-диспетчерскую службу, засора накануне аварии 07 февраля 2020 года на сетях водоотведения не было. Первичное перемерзание произошло в системе водоснабжения, а затем в системе водоотведения, а не наоборот, как заявлялось ранее».

Так же апелляционная инстанция определила, что Егинов должен направить опровержения в новостные издания – Якт.ру, SakhaLife, Якутия дейли, «Известия», Sakhanews, Якутия.инфо и газету «Жизнь Якутска».

В апелляционной жалобе ответчик ссылался на то, что озвученная информация являлась предварительной и носила субъективный характер.

Истец же, ссылаясь на необоснованность доводов жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Мэрия Якутска (апелляционная жалоба была подана в феврале 2021 г. – ред.) поддержала ответчика Егинова, сочла обоснованными доводы жалобы, и просила решение суда первой инстанции отменить.

Вникнув в материалы дела, изучив доводы каждой из сторон, Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2020 года по делу №А58-3308/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Теперь Айаалу Егинову остается либо извиниться и опровергнуть на городской планерке сведения, не соответствующие действительности, распространенные им об УК «Новатор», либо обратиться в очередную апелляционную инстанцию — Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Апелляционный суд отмечает, что деловая репутация юридических лиц является одним из условий их успешной деятельности. УК «Новатор» полтора года добивается признания сведений, озвученных чиновником Айаалом Егиновым на городской планерке, не соответствующими действительности и ждет опровержений.

SakhaLife следит за этим противостоянием, перетекшим в судебные залы.