Что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки должна завершиться 31 декабря 2022 года. Решения о продлении этой программы правительство пока не приняло, хотя кабмин уже продлил семейную ипотеку до середины 2024 года, а сельскую и вовсе сделал бессрочной. Программа дальневосточной ипотеки действует до 2025 года, сообщает РБК-недвижимость.

Накануне в Минфине заявили, что льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых не планируется продлевать в 2023 году. Министерство не видит необходимости в новых мерах поддержки рынка новостроек. За прекращение льготной ипотеки ранее выступала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Завершение программы льготной ипотеки на новостройки может привести к падению спроса, спад может составить до 45%. При этом до конца года продажи, наоборот, могут вырасти. Люди поспешат получить льготный кредит до окончания программы, рассказали эксперты.

Как сказал РБК-недвижимость президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков, по словам которого снижение спроса наблюдается уже сейчас, несмотря на возвращение ключевой ставки к докризисному уровню (7,5%) и действие льготных программ. В октябре спрос на ипотеку в новостройках упал от 30% до 70%.

Кроме того, давление на рынок жилья окажет намерение ЦБ с 2023 года ограничить выдачи ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам. «Сворачивание ипотеки от застройщиков и отсутствие новых инструментов приведет к очень существенному обвалу спроса. Однако мы такой сценарий оцениваем как маловероятный», — отметила аналитик ФГ «Финам». По ее мнению, власти предложат новые инструменты поддержки, поскольку рост строительства жилья способствует развитию экономики страны (производство мебели, электрики, строительных материалов и т. д). «Сейчас встает вопрос о создании ипотечных программ для вторичного рынка недвижимости, оживление которого даст импульс и сегменту новостроек», — добавила она.

Как сказал эксперт по рынку недвижимости Михаил Хорьков сайту 66.ru, именно отмена льготной ипотеки станет более решающим фактором для вторичной недвижимости, нежели отказ от «нулевых ставок». Условия по ипотечному кредитованию даже с отменой программы сблизятся, но полностью не выровняются, потому что есть и другие виды льготного кредитования, например, семейная ипотека. Если отменят льготную ипотеку, вторичный рынок получит определенные плюсы.

«Сейчас снижение мы наблюдаем только на вторичном жилье на 10–15%, а в отдельных случаях и больше, например, когда собственники не справляются с ипотечными платежами, когда не могут продать свою инвестиционную недвижимость с прибылью, когда уезжают из России и в других случаях», — сказала Известиям руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова, отметив, что на вторичном рынке наблюдается большой торг — собственники могут выходить с одним предложением по стоимости, а продать по реальной цене ниже на 10–30%.

Эксперт подчеркнула, что с первичным рынком недвижимости другая ситуация. Как она объяснила, цены на новостройки не падают, потому что есть льготная ипотека от 0,1 до 7%. В то время как на вторичный рынок ставка колеблется в пределах 10–12% и ипотечный платеж на эту же сумму кредита на вторичное жилье может быть выше, чем на новостройку, на 25–50%, поэтому покупатели чаще выбирают новостройки с более низким платежом. Следовательно, упадет спрос на новостройки, так как люди сейчас боятся покупать стройки со сдачей через два-три года, а также ставка по ипотеке увеличится до 10–12%.

При этом она отметила, что в экономической модели у застройщиков уже были заложены действующие цены и пополнение счетов-эскроу согласовано с банками по сегодняшним ценам, поэтому невозможно однозначно сказать, что цены на новостройки от застройщиков снизятся.

«Мы можем прийти к тому, что ипотечный платеж может вырасти, если сравнить его с ипотечным платежом под льготную ипотеку. Поэтому если вы покупаете недвижимость для собственного проживания на длительный срок, есть смысл сейчас купить по льготной ипотеке до 31 декабря 2022 года», — заключила Писанкова.

В то же время эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, предположил, что изменения на рынке будут максимально просты.

«Процентная ставка без субсидирования будет примерно такой же, как и на вторичку, но банки будут охотно идти навстречу застройщикам и держать ее на 3–4% ниже средней ставки по рынку. При этом истории со скидками в 20–30% всё равно сохранятся, так как продажи и так идут не слишком гладко, а после отмены субсидирования могут просесть еще глубже», — рассказал он.

Эксперт считает, что в декабре покупатели будут массово брать ипотечные кредиты, не обращая внимания на цену квартиры, а ориентируясь только на ежемесячный платеж, в результате этот месяц может стать самым лучшим для девелоперов. Однако через два-три года купившие недвижимость могут пострадать, если упадет ценник, «и может появиться необходимость в продаже жилья, а денег, вырученных с покупки, не хватит на закрытие кредита».