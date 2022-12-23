Быть Ленскому мосту или не быть?

СЕГОДНЯ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РАСССМОТРИТ ВАЖНЕЙШЕЕ ДЛЯ ЯКУТИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ, ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕНСКОГО МОСТА.

Как стало известно интернет-газете «V Якутии.ру», сегодня, 23 декабря 2022 года, с 10.00 (мск) в Совете Федерации началось пленарное заседание, на котором в окончательном виде будет рассматриваться и приниматься важнейший для Якутии документ – постановление СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Вопрос по нашей республике стоит в повестке заседания под номером 98. Проект постановления был принят за основу на 535-м заседании СФ недавно — 14 декабря. Документ был внесен Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера. Сегодня с докладом будет выступать председатель указанного комитета Андрей Шевченко.

Принятие данного документа является итогом огромной совместной работы Госсобрания (Ил Тумэн), Главы и Правительства Якутии. И сам документ — более чем серьезный, так как в него вошло немало крупных объектов и мероприятий по финансированию.

В проект Постановления СФ вошли рекомендации в адрес Правительства России и федеральных министерств по финансированию таких крупных объектов, как Ленский мост, строительство Республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в г.Якутске, двух Многофункциональных спорткомплексов в Якутске, а также ряда объектов, в том числе по энергетике, в улусах Якутии.

Всего этого республика добилась через федеральный центр. Многие вопросы обсуждались также совсем недавно, когда в Совете Федерации шли Дни Якутии. В частности, парламент республики пробивал и отрабатывал данный вопрос непосредственно в Совете Федерации.

Как помните, 13-14 декабря депутаты Ил Тумэн активно работали в профильных комитетах Совета Федерации. Так что результат от совместной работы депутатов Ил Тумэн и руководства республики – просто огромный. Особенно потому, что исполнение, реализация этого Постановления СФ будет рассматриваться на федеральном уровне уже летом наступающего года.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ВОШЛИ

Пунктом №1 стоит рекомендация Совета Федерации в адрес Правительства России о рассмотрении вопросов софинансирования (в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2017 года № 1596) мероприятий по строительству мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска в размере не менее 50 процентов общего объема инвестиций за счет средств федерального бюджета, а также увеличения в целях реализации указанного мероприятия лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов республике на 2024–2025 годы.

В случае принятия решения об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию инфраструктурных проектов с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предложено рассмотреть вопрос о предоставлении Якутии в 2023 году дополнительных лимитов таких кредитов на реализацию этого мероприятия.

Также включено предложение о рассмотрении, при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году, вопроса о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству Республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в г.Якутске.

Также в проект постановления Совета Федерации вошли рекомендации о включении в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в случае продления срока его реализации до 2030 года, проектирования и реконструкции взлетно-посадочных полос, строительства служебно-пассажирских зданий и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортовых комплексов в Ленске и Усть-Куйге.

Включены проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы, служебно-пассажирского здания и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортового комплекса Зырянка, строительство аэропортовых комплексов Маган, Полярный (второй этап); софинансирование мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в Якутии до 35 маршрутов.

Помимо всего, Совет Федерации рекомендует рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительства Учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института СВФУ в 68 квартале города Якутска; строительство учебного корпуса на 240 учащихся с интернатом на 150 Высшей школы музыки.

СФ рекомендует рассмотреть вопрос об установлении поправочного коэффициента 1,5 для расчета размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским авиакомпаниям в целях обновления парка воздушных судов (в том числе вертолетов) для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок на территориях субъектов РФ, одновременно входящих в состав ДФО и расположенных в Арктической зоне страны.

Есть ряд рекомендаций, связанных со строительством объектов энергетики, финансированием вопросов здравоохранения.

В проекте постановления СФ также имеется рекомендация включить в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по капитальному строительству 2 Многофункциональных спортивных залов (в целях подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2024 году).

Минтрансу РФ рекомендуется рассмотреть предложени Правительства Якутии об установлении для федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» льготных аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание легких воздушных судов.

Минпрому РФ звучит рекомендация рассмотреть предложения Правительства РС(Я) о возмещении части затрат на приобретение (производство) новой вертолетной техники взамен сданной на утилизацию.

Министерству науки и высшего образования РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов СВФУ (7 корпусов студенческих общежитий, легкоатлетический манеж, стадион «Юность» с футбольным полем с искусственным покрытием, здания 3 столовых).

Имеется рекомендация в адрес Минцифры РФ рассмотреть предложения Республики Саха (Якутия) о софинансировании мероприятия по строительству волоконно-оптических линий связи в районах РС(Я), входящих в Арктическую зону РФ, в 2024–2025 годах и проинформировать комитет СФ о выработанных механизмах реализации указанного мероприятия и источниках его финансирования.

Минпросвещению и МинЖКХ РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу следующих объектов:

1. школа № 1 на 253 места в городе Якутске;

2. школа на 450 мест в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия);

3. школа на 990 мест по адресу: город Якутск, 84 квартал, улица Билибина;

4. школа на 360 мест по адресу: город Якутск,

5. улица Чайковского, дом 113;

6. школа на 990 мест по адресу: город Якутск, Новопортовской квартал;

7. школа на 990 мест в городе Вилюйске Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).

Минприроды РФ рекомендуется, в случае разработки федерального проекта, направленного на оздоровление водных объектов РФ, включить в него мероприятие по оздоровлению водных объектов бассейна реки Лена.

Минсельхозу России рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении на 2023–2024 годы бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств РС(Я), возникающих при реализации следующих проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) республики:

1. Комплексное развитие села Бетенкес Верхоянского улуса;

2. Комплексное развитие сел Кемпендяй, Сунтар, Эльгяй и Устье Сунтарского улуса;

3. Комплексное развитие села Уолба Таттинского улуса.

Рослехозу Совет Федерации рекомендует включить в проект плана лесоустроительных работ на 2023–2024 годы мероприятия по проведению таксации лесов, расположенных на территории Якутии, при условии представления Правительством РС(Я) необходимых обосновывающих материалов.

В конце проекта Постановления Совета Федерации идут рекомендации в адрес Правительства Якутии и сенаторов от Якутии – по реализации документа.