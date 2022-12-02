Борьба за Первопрестольную: Сардану Авксентьеву пророчат в кандидаты на пост мэра Москвы?

Редакции «ФедералПресс» стали известны имена кандидатов в мэры Москвы. Близкие к столичным властям политтехнологи подтвердили участие в кампании 2023 года действующего градоначальника Сергея Собянина. Источники в партиях рассказали, что кандидатом от КПРФ станет Анастасия Удальцова, от СЗРП на выборы пойдет политтехнолог Дмитрий Гусев, «Новые люди» пока до конца не определились, однако наиболее вероятный кандидат – Сардана Авксентьева. ЛДПР могут сделать ставку на Ярослава Нилова.

Сергей Собянин

Пока официального объявления о том, что Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы, не было. Однако политтехнологи, близкие к столичной мэрии, подтвердили подготовку к кампании. По их словам, она стартовала с заявления Владимира Путина, прозвучавшего 10 сентября этого года. Президент тогда сказал: он уверен, что на выборах в 2023 году москвичи оценят эффективную работу Собянина.

По словам близких к мэрии политтехнологов, концепция кампании будет включать в себя градостроительные успехи, они станут «краеугольным камнем» – будь то открытие Большой кольцевой линии, а также запуск обновленного Олимпийского, который на данный момент находится на реконструкции.

Кроме того, ранее был принят закон, который позволяет Собянину и другим главам субъектов идти на третий срок.

Анастасия Удальцова

КПРФ вновь делают ставку на Анастасию Удальцову – жену лидера Левого фронта, оппозиционного политика Сергея Удальцова. Анастасия уже пыталась попасть в законодательный орган Москвы – Мосгордуму, но тогда ничего не получилось. Однако гораздо лучше выступила на довыборах в Государственную думу, заняв мандат попавшего в опалу главы Московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина.

К тому же Удальцова, как считают в партии, хорошая альтернатива возможным кандидатам от Мосгоркома, завязанным на публичных скандалах. Отдельно отметим, что, по мнению источников «ФедералПресс» в КПРФ, Анастасия – «человек Кумина», занявшего второе место на выборах мэра в 2018 году.

Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев – политтехнолог партии «Справедливая Россия», который за последнее время стал ее ярким представителем. В последнее время он все чаще мелькает в информационном пространстве, набирая «политический вес». Так, 26 ноября Гусев выступил с инициативой создания «Народного киберфронта», ранее предложил присваивать российским хакерам воинские звания и ордена, а до этого выступал с идеей разработки «Мобилизационного бюджета».

На выборах мэра Дмитрий Гусев может стать удобным кандидатом, не претендующим на кресло главы города, но подготавливая почву для последующих выборов эсеров в Мосгордуму.

Сардана Авксентьева

Два источника «ФедералПресс» назвали Сардану Авксентьеву основным кандидатом на выдвижение от партии «Новые Люди». При этом выдвигаться может и сам Алексей Нечаев.

«От «Новых людей» можно ждать любых сюрпризов, это же для них первые выборы мэра Москвы», – отметил собеседник редакции.

В пользу Сарданы Владимировны говорит опыт мэрской работы. С 2018 года она руководила столицей Якутии, сложив полномочия в 2021 году, и перешла в Государственную думу по спискам «Новых Людей». Считается вторым человеком после главы партии Нечаева. За свою карьеру мэра Авксентьева стала заметной медиаперсоной, в том числе проголосовав против поправок в Конституцию, предложив продать здание мэрии и сменив в кабинете портрет президента на картину с якутским праздником лета Ысыах.

Ярослав Нилов

Молодой депутат из либерал-демократов – системный человек: он считается одним из авторов поправок к Конституции РФ. В сложное для ЛДПР время, вероятно, именно он будет представлять партию на мэрских выборах.

Тем не менее, как и у «Новых людей», окончательный выбор еще пока не сделан, рассказывает источник в руководстве партии. «Но Нилов сейчас – наиболее вероятный кандидат», – отмечает источник.