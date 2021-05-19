Больное место водителей Якутии обустраивают и оцифровывают

19 мая председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко рассмотрел вопросы работы паромных переправ. Премьер отметил, что с открытием судоходной обстановки необходимо обеспечить работу паромных переправ. В республике создана единая система, работа которой будет совершенствоваться.

Тарасенко подчеркнул необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил, а также ограничительных мер согласно указу Главы республики о режиме повышенной готовности. Кроме того, особое внимание должно быть уделено вакцинации перевозчиков, экипажей судов, работников паромных переправ,



По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева, по состоянию на 18 мая на реке Лене действует судоходная обстановка на участке Усть-Кут — Ленск, на остальном протяжении идет интенсивных ледоход. Открытие судоходной обстановки планируется с учетом прохождения ледохода на реке Лене на участке Якутск — Нижний Бестях с 25 мая, на реке Алдан с 23 мая, реке Вилюй с 26 мая.



Что касается обустройства паромной переправы Якутск — Нижний Бестях, работы ведутся в рамках утвержденной дорожной карты. На сегодня создана единая управляющая компания «Паромы Якутии». Через накопители будет задействовано по пять причалов с каждой стороны и десять единиц паромов. По словам министра, накопитель со стороны Якутска показал свою эффективность и готов к запуску и в этом году. Его общая вместимость 100 автомобилей: 25 грузовых и 75 легковых. Со стороны Нижнего Бестяха планируется создать накопитель для 170 легковых и 72 грузовых транспортных средств. На сегодня проведена отсыпка земляного полотна, подготовлена смета.



Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов рассказал о работе мобильного приложения «Паромы Якутии» paromonline.sakha.gov.ru. Приложение включает в себя информацию о переправах, расписание рейсов, стоимость перевозок, отслеживает движение паромов, ведется видеотрансляция. В настоящее время приложение уже доступно на сервисе Google Play, в течение недели будет опубликовано в AppStore. Министр обратил особое внимание на то, что на всех паромах будут совершенно бесплатно устанавливаться трекеры для отслеживания их передвижения. На сегодня к системе видеотрансляции подключены две паромные переправы: Якутск – Нижний Бестях, Качикатцы — Мохсоголлох, в дальнейшем будут подключены остальные переправы.



Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также обеспечения транспортной безопасности на пассажирских перевозках.