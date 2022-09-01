Более 800 граждан Якутии бесплатно обучились новой профессии

На территории Якутии с марта 2022 года реализуется федеральный проект «Содействие занятости». Проект реализуется в масштабах всей страны в рамках национального проекта «Демография» и направлен на помощь гражданам в повышении квалификации и востребованности на рынке труда, смене профессии или открытии своего дела.

В настоящее время поступило 4904 заявок, из них одобрение получили 1677 граждан, проходят обучение – 398 человек и завершили обучение 838 человек.

Для граждан доступны более 500 курсов, сформированных с учетом потребностей рынка труда региона. Начиная от интернет-маркетинга, заканчивая горнорабочим. Активнее всего получить новую профессию стремятся молодые мамы, находящиеся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком до 7 лет, на втором месте – граждане, относящиеся к категориям 50+ и предпенсионеры.

Если проанализировать предпочтения по обучению, то женщины с маленькими детьми чаще всего выбирают такие направления как: «бухгалтерский учет», «кадровое администрирование», «графический дизайн», «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Лица предпенсионного и пенсионного возраста стремятся освоить профессии, направленные на практику, такие как «поварское дело», «кондитер», «парикмахерское искусство», «сестринское дело» и другие.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявление о прохождении обучения на портале «Работа в России» или напрямую подать заявку на сайте регионального оператора.

После подачи заявки в течение трех рабочих дней гражданам необходимо обратиться в органы службы занятости населения по месту жительства (пребывания) для получения государственной услуги по профессиональной ориентации и предоставления необходимых документов.

Главная цель федеральной программы – помощь гражданам в развитии имеющихся знаний, компетенций и навыков, чтобы по итогам прохождения обучения каждый из них смог найти подходящую работу.

Подробнее о проекте на сайте и телеграм канале регионального оператора.