Алданские волонтеры посмотрели концерт в свою честь

120 жителей Алданского района отмечены за свой бескорыстный, нередко самоотверженный и очень нужный людям труд к Международному дню волонтера.

— Добровольчество, на мой взгляд, – это самый яркий признак проявления патриотизма. Только истинный патриот готов с открытым сердцем помогать людям. Мы почти два года живем в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. И именно волонтеры с самого начала помогали тем, кто нуждался в помощи, — отмечает и. о. главы Алданского района Игорь Сахно.

В Аданском районе функционируют разнообразные добровольческие объединения – свои волонтерские отряды есть в школах и даже детских садах, активно волонтерские группы действуют в ссузах, бескорыстную помощь нуждающимся в ней землякам оказывают члены НКО. Как и по всей стране, неравнодушные жители района встали в ряды Волонтеров культуры и Волонтеров Победы.

Школьные волонтерские объединения работают в разных направлениях – экологическом и социальном, организуя акции и принимая в них непосредственное участие, ребята меняют мир вокруг себя к лучшему.

Общественная организация волонтерской деятельности «Генератор социальной активности молодежи» Алданского района с 2017 года участвует в мероприятиях, направленных на охрану здоровья, пропаганду здорового образа жизни, развитие потенциала молодежи, реализует проекты «За здоровый образ жизни», «Трезвая молодежь!». Является организатором ежегодного досугового проекта «Дворовый вожатый», реализует содержательный и позитивный досуг детей по месту жительства в каникулярный период в проекте «Лето с друзьями». Проводит развивающие, развлекательные и иные мероприятий с привлечением несовершеннолетних «группы риска».

Молодежная общественная организация «Ориентир» существует более 10 лет, за это время активистами воплощено множество социально значимых проектов. В их числе – создание в 2016 г. волонтерского движения «Дорогой добра». Главные его участники — Алданский центр помощи детям-сиротам», основная миссия — адресная помощь пожилым людям, ветеранам педагогического труда, семьям в трудной жизненной ситуации, проведение благотворительных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов по слуху и зрению.

Общественная социально ориентированная некоммерческая организация по поддержке молодёжи «Все в наших руках» начала свою деятельность в 2017 году. За 4,5 года НКО было реализовано около 30 краткосрочных и 5 долгосрочных проектов. В настоящее время продолжает свою деятельность в области развития активного досуга молодёжи, а также в привлечении молодёжи к волонтёрской деятельности в таких видах досуга, как пейнтбол, проведение квестов, тур походов, благотворительных акций для социально незащищённых категорий населения. Активно сотрудничает объединение с НКО Алданского и Нерюнгринского района в области развития волонтёрского движения.

Волонтеры православной организации по духовно-нравственному воспитанию молодежи «Наше будущее» занимаются помощью людям пожилого возраста, помощью Алданскому благочинию в реализации и проведения мероприятий, таких как Рождественская ёлка для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Медиафорум Якутской епархии, Благоченический фестиваль молодых исполнителей и других.

5 лет действует в Алданском районе некоммерческая организация по социальной поддержке населения «Дари добро». В числе добрых дел общественников — благотворительные акции, субботники, флешмобы, «корзины добра», установленные в магазинах города, новогодние утренники для детей, сборы средств для выезда людей на лечение и операции за пределы города, помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Пункты приёма и раздачи вещей открыты организацией не только в Алдане, но и в Н.Куранахе, Алексеевске и даже в Чульмане. Ведутся переговоры по открытию пункта в Томмоте.

Волонтерское движение в Алданском политехническом техникуме зародилось давно, а в 2017 году оформилось в клуб «Доброволец». Ряды которого с каждым годом пополняются активными, целеустремленными добрыми и отзывчивыми студентами.

Сплотило алданских добровольцев участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В период строгих ограничительных мер на территории Алданского района и в особенности города Алдана, где в течение месяца был введен строгий карантин, люди разных профессий, возрастов, многодетные родители развозили продукты и предметы первой необходимости людям старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам, а также наборы для школьников из малодоходных семей и гуманитарную помощь.

Особая миссия в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции – у студентов Алданского медицинского колледжа. Отметим, что пятерым студентам-медикам сегодня адресованы награды профсоюза работников здравоохранения РФ за особый вклад в борьбу с коронавирусом.

В городском Дворце культуры в честь всех добровольцев Алданского района сегодня состоялся праздничный концерт.