Альбина Кычкина: «Идеальный шторм» для якутского бизнеса

На фоне санкций регион штормит. Уже несколько дней нахожусь на постоянной связи с бизнесом оптово-розничного сектора, сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина в Инстаграме @albinakychkina

Повышение цен на базовые товары, отказы поставщиков, проверки предпринимателей по ценам и последующие штрафные санкции, повышение кредитных ставок, в том числе и по действующим кредитам, невозможность выполнить заключенные госконтракты – вот неполный перечень вопросов, по которым нужны немедленные меры реагирования.

Общественный институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) перешел на сверхактивный режим взаимодействия с бизнесом.

По данным моих общественных помощников, три предприятия оптово-розничного сектора закрылись за эту неделю в г. Якутске. В мой адрес обращаются главы районов по поводу нехватки запасов на период весеннего половодья с просьбой помочь в решении этой ситуации. Не надеясь ни на кого, предприниматели начали помогать друг другу посредством долгих рассрочек, прекрасно понимая, что без такой взаимопомощи коллеги не выживут.

Однако я считаю, что нам нужны эффективные и конкретные действия со стороны правительства республики. С первых заседаний оперативных штабов прошло несколько сложнейших дней для бизнеса, направлено большое количество предложений, но, к сожалению, к концу этой рабочей недели бизнес так и не услышал принятых решений о первоочередных антикризисных мерах поддержки.

Абсолютно согласна, со словами Бориса Юрьевича Титова, которые он сказал вчера на совещании с региональными Уполномоченными: «Бизнесу предстоит наладить процессы в новой реальности». Но хочу, чтобы эту простую истину понимали абсолютно все, в том числе те, от кого сейчас зависит стабильность экономики и вопросы жизнеобеспечения нашего региона.