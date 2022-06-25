Айсен Николаев: Ысыах — самый большой национальный праздник в России

Ысыах стал самым большим национальным праздником на территории всей нашей великой России. Каноны поклонения природе, заложенные в основе праздника, близки всем народам, вне зависимости от национальности и вероисповедания, заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

Ысыах Туймаады собрал представителей 50 стран мира и десятков субъектов РФ, сотни тысяч участников.

«Сегодня долгожданный Ысыах Туймаады. Мы отмечаем его в 25-й раз после двухлетнего перерыва. И погода сегодня благоволит. Праздник, безусловно, удался, собрались тысячи людей. И сегодня с нами вместе представители более 50 стран мира, несколько десятков субъектов РФ прислали своих представителей. Сегодня с нами руководители субъектов РФ. Наш праздник украсила делегация братского Татарстана, которая приехала в рамках Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия) во главе с Президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым», — сообщил журналистам Айсен Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что идеи праздника близки каждому народу.

«Корни этого праздника очень древние. Они происходят из нашего Эпоса Олонхо. Народ Саха в своё время сохранил этот праздник и принёс его миру. Сегодня он объединяет представителей самых разных народов, вероисповеданий со всей планеты. И мы очень этому рады. Рады тому, что Ысыах стал самым большим национальным праздником на территории всей нашей великой России», — добавил глава.

Народ Саха практически без изменений пронес этот праздник через столетия. Основные его каноны — это поклонение природе, отметил он.

«Мы все сегодня как раз в это непростое время чувствуем, что климат меняется, чувствуем зависимость человека от природы. И поколение природе, которое заложено в основе этого праздника, близко людям любого вероисповедания, любой национальности», — подчеркнул Ил Дархан.

Напомним, Ысыах Туймаады проходит в местности Ус Хатын в Якутске. Жители и гости города отмечают праздник впервые после двухлетнего перерыва. В этом году он посвящён 100-летию ЯАССР и 390-летию столицы республики.