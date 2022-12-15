Айсен Николаев: Стать добрым волшебником может каждый

🎄 В каждый канун Нового года у меня есть добрая традиция – исполнять желания детишек, которые особенно в этом нуждаются. В этом году благотворительной акции «Ёлка Добра», которую мы запустили, когда я работал еще мэром города Якутска, исполняется уже 7 лет.

Особенностью акции в этом году стало то, что можно исполнить желания и детей наших военнослужащих. Мне попалось желание маленьких Оли и Славы Соломовых, папа которых сейчас служит в зоне специальной военной операции. Приобрел Оле куклу, а малышу Славе — развивающий коврик. А 14-летнему воспитаннику детского дома «Берегиня» Максиму Рясику я решил подарить мечту всех мальчишек – коптер. Надеюсь, что мои подарки понравятся детям и подарят им радость!

✨Пусть все мечты наших детей исполняются! Стать добрым волшебником и подарить детям сказку может каждый, просто присоединившись к замечательной акции «Ёлка Добра»!