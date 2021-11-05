Айсен Николаев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в Якутии

К пожароопасному сезону 2022 года власти республики готовятся уже сегодня. К следующему году увеличат финансирование, усовершенствуют нормативную правовую базу и изменят подходы к тушению лесных пожаров в целом. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Лето этого года – самое жаркое и самое засушливое в истории метеонаблюдений. Оно по Якутии прошлось очень тяжелым катком лесных пожаров. Безусловно, мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать ущерб», — сказал глава.

Финансирование на тушение лесных пожаров будет увеличено. Если раньше на эти цели из федерального бюджета выделялось порядка 400 млн. рублей, то в следующем году после обращения Айсена Николаева в адрес Президента страны Владимира Путина размер финансирования увеличен до 1 млрд 600 рублей.

Средства пойдут на увеличение летных часов Авиалесоохраны для мониторинга, патрулирования лесов, штатной численности авиадесантников на 234 штатных единиц. Для сравнения, раньше их численность по Якутии составляла порядка 150 человек. В два раза будут увеличены средства и на тушение самих лесных пожаров.

Учитывая прогнозы метеорологов и изменения климата, власти республики уже сейчас принимают решения по совершенствованию нормативно-правовой базы и материально-технического обеспечения. Ожидается поставка тяжелой техники, закупленной на федеральное финансирование. Это 16 тракторов класса ДТ-75, 7 тягачей для тракторов для Якулесресурса.

Изменения будут и в подходах тушения лесных пожаров в целом. Причем не только на федеральном и республиканском уровнях, но и на уровнях отдельно взятых районов.

«Уже сейчас нами проводятся совещания и принимаются решения, которые позволят нам и людей вовремя набрать, подготовить, заранее закупить оборудование, различные расходные материалы, сделать план действий по следующему году, где и какие силы у нас будут сосредоточены к началу пожароопасного периода. Потому что лето следующего года тоже скорее всего будет засушливым», — сказал глава.

Айсен Николаев отметил работу добровольческого штаба, которая, по его словам, будет также продолжена в тесном контакте с Правительством республики.

Напомним, что в конце октября на заседании Совета при полночном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе были поддержаны предложения главы республики по внесению изменений в федеральное законодательство, поддержанных. Речь идет об упрощении правил введения чрезвычайных ситуаций федерального характера в лесах. Ожидается, что отныне при введении такого режима будут учитывать размер пройденной огнем площади, например, при достижении при достижении 1 млн. га.

Также по его предложению будут пересмотрены правила, по которым вертолетная техника сможет заправляться на неподготовленных авиаплощадках. Это повлияет на оперативность и своевременность принятия мер по тушению лесных пожаров. Кроме того, поменяют стандарты охраны населенных пунктов, например, могут увеличить противопожарные разрывы от 30 до 100 метров.