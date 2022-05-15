Айсен Николаев поздравляет с Международным днём семьи!

Дорогие якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Международным днём семей! Этот праздничный день был учрежден в 1993 году решением Организации Объединенных Наций.

Семья – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. Она своими корнями, традициями и памятью связывает нас с предками, учит уважать историю, перенимать опыт и мудрость старшего поколения. А с рождением нового человека семья утверждает будущее, устремляется в завтрашний день, мечтает и созидает, вновь и вновь проходит жизненный путь!

Крепкая семья во все времена является надежным оплотом общества, источником нравственных устоев. Ведь самая главная задача семьи – вырастить и воспитать счастливых, самодостаточных людей, которые станут достойными гражданами своей страны.

В нашей стране есть глубокое понимание стратегического значения семьи для государства. Развитию и укреплению института семьи в России традиционно уделяется огромное внимание. Семейные россияне имеют возможность пользоваться льготной ипотекой, получать целевой материнский (семейный) капитал при рождении детей, оказывается поддержка для многодетных семей и семей с ограниченным доходом. С этого месяца родители начнут получать новые социальные выплаты, впервые предусмотренные в 2022 году по предложению Президента России Владимира Путина.

Наряду с федеральными льготами наша республика оказывает дополнительную социальную поддержку для семей. Якутяне получают республиканский материнский капитал «Семья», в юбилейном 2022 году – целевой капитал «Дети столетия», оказывается комплексная поддержка многодетным семьям.

Уверен, что благополучие отдельно взятой семьи закладывает благополучие всей страны. Сегодня мы видим, как меры государственной поддержки положительно влияют на социальное самочувствие семей. Это проявляется в росте рождаемости, в стремлении развивать детей, раскрывать их таланты, в увеличении количества субъектов семейного бизнеса, в динамичном строительстве индивидуального жилья и во многом другом.

Дорогие якутяне! В этот замечательный день желаю вам семейного счастья, крепкого здоровья, чтобы у каждого человека было место, в котором его ждут родные и любимые люди, чтобы ваша семья всегда была источником добра и любви!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ил Дархан Айсен Николаев Дьиэ кэргэн аан дойдутааҕы күнүнэн эҕэрдэлиир

Күндү Саха сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини Дьиэ кэргэн аан дойдутааҕы күнүнэн эҕэрдэлиибин! Бу бэлиэ күнү 1993 сыллаахха Холбоһуктаах Нациялар тэрилтэлэрэ олохтообута.

Дьиэ кэргэн хас биирдии киһиэхэ олоҕун биир сүрүн сыаннаһынан буолар. Дириҥ силистээх өлбөт-сүппэт төрүт үгэстэри иҥэриммит буолан, өбүгэлэрбитин кытта ситимниир, устуоруйаны ытыктыырга, аҕа көлүөнэ баай уопутугар, мындыр толкуйугар уһуйар-такайар. Саҥа киһи күн сирин көрдөҕүнэ, дьиэ кэргэн кэскили түстүүр, сарсыҥҥыга дьулуһар, саҥа саҕахтары арыйар, айар-тутар күүстэнэр.

Бигэ туруктаах дьиэ кэргэн былыр-былыргыттан уопсастыба бөҕө тирэҕинэн, үтүө сиэри угуттуур уйатынан буолар. Дьиэ кэргэн дьоллоох, бэйэтин кыаҕар эрэллээх киһини, дойдуга дьоһун гражданины иитэн таһаарар үрдүк аналлаах.

Дьиэ кэргэн судаарыстыбаҕа стратегическай суолтатын биһиги дойдубутугар дириҥник өйдүүллэр. Дьиэ кэргэн институтун сайыннарыыга уонна бөҕөргөтүүгэ Россияҕа үгэс быһыытынан улахан болҕомто ууруллар. Ол курдук, ыал буолбут дьон чэпчэтиилээх ипотеканы, оҕо төрөөтөҕүнэ тус сыаллаах ийэ (дьиэ кэргэн) хапытаалын туһанар кыахтаахтар, элбэх оҕолоох ыалларга уонна кыра дохуоттаах дьиэ кэргэттэргэ өйөбүл оҥоһуллар. Бу ыйтан төрөппүттэргэ Россия Президенэ Владимир Путин этиитинэн 2022 сылга аан бастаан көрүллүбүт саҥа социальнай төлөбүрдэр киириэхтэрэ.

Федеральнай чэпчэтиилэри сэргэ дьиэ кэргэттэргэ өрөспүүбүлүкэ эбии социальнай өйөбүлү оҥорор. Ол курдук Саха сирин олохтоохторугар «Дьиэ кэргэн» өрөспүүбүлүкэтээҕи ийэ хапытаала, быйыл төрөөбүт оҕолорго «Үйэ оҕолоро» тус сыаллаах хапытаал бэриллэллэр, элбэх оҕолоох ыалларга кэлим өйөбүл оҥоһуллар.

Хас биирдии дьиэ кэргэн этэҥҥэ буолуута дойду уйгулаах олоҕун түстүүр диэн бигэ эрэллээхпин. Бүгүн биһиги судаарыстыбабыт өйүүр дьаһаллара дьиэ кэргэн олоҕор-дьаһаҕар үтүө сабыдыалын көрөбүт. Ол курдук, оҕо төрөөһүнүн ахсаана элбии турар, төрөппүттэр оҕолорун сайыннарыыга, талааннарын арыйыыга дьулуурдара күүһүрдэ, бизнестээх дьиэ кэргэн кэккэтэ кэҥээтэ, чааһынай дьиэни туттааччы үксээтэ.

Күндү Саха сирин олохтоохторо!

Бу кэрэ-бэлиэ күн эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу-соргуну, чэгиэн доруобуйаны, хас биирдиигитигэр чугастык саныыр, таптыыр, мэлдьи күүтэр дьонноох буоларгытыгар, дьиэ кэргэҥҥит тапталы уонна үтүө санааны угуттуу турарыгар баҕарабын!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев